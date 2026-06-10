حزب اللہ کے اسرائیلی فوجی اہداف پر ڈرون، میزائل اور راکٹ حملہ

جنوبی لبنان میں شدید لڑائی: حزب اللہ کے اسرائیلی فوج، بکتر بند گاڑیوں اور کمانڈ پوسٹوں پر بڑے حملے
بیروت/تل ابیب: لبنان کی مسلح تنظیم حزب اللہ نے تصدیق کی ہے کہ اس نے جنوبی لبنان کے مختلف محاذوں پر پیش قدمی کرنے والی اسرائیلی افواج (IDF)، ان کی بکتر بند گاڑیوں، ٹینکوں اور کمانڈ پوسٹوں پر ڈرونز، گائیڈڈ میزائلوں اور راکٹوں سے یکے بعد دیگرے کئی شدید حملے کیے ہیں۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق، حزب اللہ کے میڈیا سیل نے بیان جاری کیا ہے کہ ان کے جنگجوؤں نے جنوبی لبنان کے مختلف قصبوں (جیسے یحمر الشقیف، خیام اور ناقورہ) کے قریب اسرائیلی فوج کے اجتماعات اور فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔
کارروائیوں کی اہم تفصیلات:
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ٹینکوں اور بکتر بند گاڑیوں پر حملے: حزب اللہ کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے جدید ترین ٹینک شکن گائیڈڈ میزائلوں (Anti-Tank Guided Missiles) اور خودکش ڈرونز کے ذریعے اسرائیل کے متعدد مرکاوا (Merkava) ٹینکوں اور بکتر بند گاڑیوں کو نشانہ بنا کر انہیں تباہ یا ناکارہ کر دیا ہے، جس کے بعد ان گاڑیوں سے دھواں اٹھتے دیکھا گیا ہے۔
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کمانڈ پوسٹوں اور ہیڈ کوارٹرز پر بمباری: اسرائیلی فوج کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز اور عارضی چوکیوں پر راکٹوں کی برسات کی گئی تاکہ ان کے مواصلاتی نظام اور جنگی حکمتِ عملی کو نقصان پہنچایا جا سکے۔
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اسرائیلی فوج کا اعتراف اور ردِعمل: اسرائیلی سیکیورٹی حکام اور وزیرِ اعظم بنجمن نیتن یاہو نے بھی اعتراف کیا ہے کہ حزب اللہ کے ڈرون اور میزائل حملے ان کی افواج کے لیے ایک "بڑا اور سنگین خطرہ” بن چکے ہیں، جس کی وجہ سے جنوبی لبنان میں اسرائیلی آپریشنز محدود ہو رہے ہیں اور ان کی فوج کو جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ جواب میں اسرائیلی فضائیہ نے جنوبی لبنان اور بیروت کے مختلف علاقوں پر بمباری کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔