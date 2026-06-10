5 ایرانی میزائل فضا میں تباہ کر دئیے اردن کا دعوی

اردن کا ایران کی طرف سے داغے گئے 5 میزائل مار گرانے کا دعویٰ، الازرق ایئربیس کو نشانہ بنانے کی کوشش
عمان: اردن کی مسلح افواج نے تصدیق کی ہے کہ ان کے فضائی دفاعی نظام نے ایران کی جانب سے داغے گئے پانچ میزائلوں کو کامیابی سے فضا میں ہی انٹرسیپٹ (روک) کر کے مار گرایا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ان میزائلوں کا ہدف صوبہ زرقا (Zarqa Governorate) میں واقع "الازرق” (Al-Azraq) کا علاقہ تھا، جہاں ایک اہم فوجی ہوائی اڈا (Muwaffaq Salti Air Base) قائم ہے اور وہاں امریکی اور اتحادی افواج کی موجودگی بھی بتائی جاتی ہے۔
ایرانی پاسدارانِ انقلاب (IRGC) کی جانب سے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہوں نے اردن میں امریکی فوجی تنصیبات پر میزائل داغے ہیں۔ تاہم، اردن کے ملٹری میڈیا ڈائریکٹوریٹ کے مطابق، رائل اردنی ائیر فورس نے چوکسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حملے کو ناکام بنا دیا۔
نقصانات کی تفصیلات:
اردن کے پبلک سیکیورٹی ڈائریکٹوریٹ (PSD) کے مطابق، میزائلوں کو فضا میں تباہ کیے جانے کے بعد صوبہ زرقا اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں ملبہ گرنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس کارروائی کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، البتہ زمین پر ملبہ گرنے سے معمولی مادی نقصان پہنچا ہے۔ حکام نے شہریوں کو سخت ہدایت کی ہے کہ وہ کسی بھی مشکوک شے یا میزائل کے ملبے کے قریب جانے سے گریز کریں اور فوری طور پر ہنگامی نمبر 911 پر اطلاع دیں۔