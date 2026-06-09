مظفر آباد سمیت کشمیر بھر میں 4 روز سے انٹرنیٹ کی بندش

مظفرآباد سمیت کشمیر بھر میں 4 روز سے انٹرنیٹ کی بندش کی صورتحال موجودہ کشیدہ حالات اور سیکیورٹی اقدامات کا حصہ ہے۔
حکام کے مطابق آزاد کشمیر میں حالیہ احتجاجی کالز، ہڑتالوں اور امن و امان کی بگڑتی صورتحال کے باعث انٹرنیٹ اور موبائل سروسز عارضی طور پر معطل کی گئی ہیں تاکہ کسی بھی ممکنہ انتشار اور غلط معلومات کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ اسی دوران مظفرآباد سمیت مختلف شہروں میں کاروبار، ٹرانسپورٹ اور معمولات زندگی بھی متاثر ہوئے ہیں۔
ذرائع کے مطابق یہ بندش احتجاجی تحریک اور حکومت و عوامی گروپوں کے درمیان کشیدگی کے بعد کی گئی ہے، اور سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر اسے وقتی اقدام قرار دیا جا رہا ہے۔