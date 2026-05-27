تازہ تر ین
کھیل

آسٹریلوی کپتان مچل مارش پاکستان کیخلاف ون ڈے سیریز سے باہر

آسٹریلوی کپتان مچل مارش انجری کے باعث پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز سے باہر ہو گئے جس کے باعث جوش انگلس سیریز میں مہمان ٹیم کپتانی کے فرائض انجام دیں گے۔

پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ون ڈے میچ 30 مئی کو راولپنڈی میں شیڈولڈ ہے۔

کرکٹ آسٹریلیا نے مچل مارش کے پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز سے باہر ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ مچل مارش ٹخنے کی انجری کے باعث سیریز سے باہر ہوئے، وکٹ کیپر جوش انگلس سیریز میں ٹیم کی قیادت کریں گے۔

کرکٹ آسٹریلیا نے بتایا کہ مچل مارش نے آئی پی ایل میں لکھنؤ سپر جائنٹس کا آخری میچ مس کیا تھا، مچل مارش علاج اور مزید معائنے تک پرتھ میں رہیں گے، بنگلا دیش کے وائٹ بال ٹور کے لیے مچل مارش کی دستیابی کا فیصلہ بعد میں ہو گا۔

تین ون ڈے میچز کی سیریز کا پہلا ون ڈے میچ 30 مئی کو راولپنڈی میں شیڈولڈ ہے جبکہ دو اور چار جون کو میچز لاہور میں ہوں گے۔


اہم خبریں
مری: قربانی کیلئے لایا گیا بیل گہری کھائی میں جاگرا، موقع پر ذبح کرنا پڑا
قربانی کے گوشت کو زیادہ عرصے تک فریز کرنا کتنا محفوظ ہے؟ ماہرین نے اہم طبی حقائق بتا دیے
صدر زرداری، وزیراعظم شہباز شریف اور دیگر رہنماؤں نے نماز عید کہاں ادا کی؟
رواں سال فریضہ حج کی ادائیگی کا نیا ریکارڈ قائم، سعودی محکمہ شماریات کی رپورٹ
آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کی جانب سے 72 ارب روپے کا منافع، وزیراعظم نے غور کیلئے کمیٹی قائم کردی
بجلی و گیس کا مجموعی گردشی قرضہ 5100 ارب روپے تک پہنچنے کا انکشاف
بوہری برادری آج عیدالاضحیٰ مذہبی جوش وخروش سے منا رہی ہے
حجاج کو صحت بخش پانی کی فراہمی کے لیے یومیہ 4000 بار ٹیسٹ
عیدالاضحیٰ ، کراچی میں قصابوں نے ریٹ لسٹ جاری کر دی
کیو آر کوڈ کے ذریعے بجلی کے بلز پر سبسڈی حاصل کرنے کا طریقہ
عید الاضحیٰ کے دوران گیس کی فراہمی کا خصوصی شیڈول جاری
کاکروچ جنتا پارٹی بڑی مشکل میں پھنس گئی
مودی حکومت بوکھلاہٹ کا شکار، کاکروچ جنتاپارٹی کے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کردیے
حکومت نے پیٹرولیم لیوی سے آئی ایم ایف کے 2 قرض پروگراموں سے بھی زیادہ رقم اکٹھی کر لی
یومِ عرفہ پر 33 سال بعد مکہ مکرمہ میں کونسا نایاب فلکیاتی واقعہ رونما ہونے جارہا ہے؟
اگر آپ کا واٹس ایپ اکاؤنٹ ہیک ہو جائے تو؟





دلچسپ و عجیب
سائنسدانوں نے انٹار کٹیکا کے ایک راز کو دریافت کرلیا
آخر بیشتر افراد رائٹ ہینڈڈ کیوں ہوتے ہیں؟ نئی تحقیق میں وجہ سامنے آگئی
امریکا نے اڑن طشتریوں سے متعلق خفیہ فائلوں کا دوسرا حصہ جاری کردیا
8 سالہ پاکستانی نژاد بچے نے ناسا کی غلطی پکڑلی، ایجنسی کا نشاندہی پر شکریہ
امریکا: فٹبال فیلڈ کے برابر گھاس کاٹنے کا انوکھا ریکارڈ
کیڑے والے بسکٹ، جاپان کا عجیب اور مشہور اسنیک
خاتون کے ہاں پانچ دن میں چار بچوں کی پیدائش، ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے
چیونٹیوں کی دنیا : مکمل اور منظم تہذیب کی حیرت انگیز مثال
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain