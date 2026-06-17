رشمیکا مندانا نے اپنی خوبصورتی کا راز بتادیا

ممبئی(17 جون 2026): بالی ووڈ اور ساؤتھ فلم انڈسٹری کی معروف اداکارہ رشمیکا مندانا نے مداحوں کو اپنی خوبصورتی کا راز بتادیا۔
بالی ووڈ اور ساؤتھ فلم انڈسٹری کی معروف اداکارہ رشمیکا مندانا نے مداحوں کے ساتھ اپنی خوبصورتی کا ایک منفرد راز شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ خوش رہنا اور اچھے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا ہی انسان کو خوبصورت بناتا ہے۔
اداکارہ رشمیکا نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام پر مداحوں کے لیے ایک سوال و جواب کا سیشن رکھا۔ اس دوران ایک مداح نے ان سے سوال کیا کہ آپ کی خوبصورتی کا راز کیا ہے؟
کسی بیوٹی پروڈکٹ، کریم یا فٹنس روٹین کا نام لینے کے بجائے ‘پشپا’ فیم اسٹار نے ایک انتہائی گہرا اور معنی خیز جواب دیا۔ رشمیکا نے کہا کہ میں صرف اتنا کہوں گی کہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو آپ کے اندر کے بچے کی حفاظت کریں، خود بھی خوش رہیں اور اپنے اندر کے بچے کو بھی زندہ رکھیں۔ جب آپ اور آپ کے آس پاس کے لوگ خوش ہوں گے، تو آپ خود بخود خوبصورت نظر آئیں گے۔
سوشل میڈیا پر رشمیکا مندانا کے اس سادگی سے بھرپور جواب کو مداحوں کی جانب سے بے حد پسند کیا جا رہا ہے اور لوگ ان کی سوچ کی تعریف کر رہے ہیں۔
اس سیشن کے دوران جب ایک اور مداح نے ان سے اپنی زندگی کو چند الفاظ میں بیان کرنے کو کہا، تو اداکارہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ ایک ایسا خواب جو سچ ہو گیا۔
فلمی محاذ پر بات کی جائے تو رشمیکا مندانا بہت جلد فلم ‘کاک ٹیل 2’ میں شاہد کپور اور کریتی سینن کے ساتھ جلوہ گر ہوں گی۔ ہومی اڈاجانیا کی ہدایت کاری میں بننے والا یہ سیکوئل 19 جون کو سینما گھروں کی زینت بنے گا۔