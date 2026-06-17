ایران کے گرلز اسکول پر مہلک حملہ جان بوجھ کر نہیں کیا گیا: ٹرمپ
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے شہر مناب میں گرلز اسکول پر ہونے والے مہلک حملے کے حوالے سے کہا ہے کہ ان کے خیال میں یہ حملہ جان بوجھ کر نہیں کیا گیا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اس واقعے کی تحقیقات جاری ہیں اور ابتدائی معلومات کے مطابق کسی نے بھی جان بوجھ کر اسکول کو نشانہ نہیں بنایا۔
ٹرمپ نے کہا کہ جنگ کے دوران بعض اوقات افسوسناک غلطیاں ہو جاتی ہیں، تاہم اس واقعے کی مکمل تحقیقات کے بعد ہی ذمہ داری اور حقائق واضح ہو سکیں گے۔ ان کے مطابق وہ تحقیقات کے نتائج کا انتظار کریں گے اور جو بھی نتیجہ سامنے آئے گا، اسے تسلیم کیا جائے گا۔
یاد رہے کہ ایران کے شہر مناب میں فروری میں ایک گرلز اسکول پر حملے میں 170 سے زائد بچے اور اساتذہ جاں بحق ہوئے تھے۔ ابتدائی امریکی تحقیقات کے بارے میں رپورٹس میں اشارہ دیا گیا تھا کہ حملہ ممکنہ طور پر امریکی کارروائی کا نتیجہ تھا، تاہم پینٹاگون نے تاحال اس حوالے سے کوئی حتمی عوامی مؤقف جاری نہیں کیا۔