جنگ بندی کے بعد سے 1,005 فلسطینی شہید ہوئے: غزہ وزارت صحت

غزہ: جنگ بندی کے بعد سے 1,005 فلسطینی شہید — وزارت صحت
غزہ کی وزارت صحت کے مطابق جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 1,005 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ حملے وقفے وقفے سے جاری رہنے والی بمباری اور زمینی کارروائیوں کے نتیجے میں ہوئے، جس سے علاقے میں انسانی صورتحال مزید سنگین ہو گئی ہے۔
وزارت صحت نے بتایا کہ شہداء میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی ہے، جبکہ متعدد افراد اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں جن تک ریسکیو ٹیمیں رسائی حاصل کرنے میں مشکلات کا شکار ہیں۔ اس وجہ سے ہلاکتوں کی اصل تعداد مزید بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔
رپورٹ کے مطابق جنگ بندی کے باوجود مختلف علاقوں میں حملوں کا سلسلہ مکمل طور پر نہیں رکا، جس سے شہری آبادی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ ہسپتالوں میں زخمیوں کی تعداد بھی مسلسل بڑھ رہی ہے جبکہ طبی سہولیات پہلے ہی شدید دباؤ کا شکار ہیں۔
بین الاقوامی اداروں نے غزہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فوری طور پر حملے روکنے اور انسانی امداد کی بلا رکاوٹ فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔