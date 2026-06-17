2.7 ارب ڈالر کی ڈیل، معروف پیزا چین 68 سال بعدفروخت

2.7 ارب ڈالر کی ڈیل، معروف پیزا چین 68 سال بعد فروخت
مشہور پیزا چین کو 68 سال بعد ایک بڑی کارپوریٹ ڈیل کے تحت 2.7 ارب ڈالر میں فروخت کر دیا گیا ہے۔ اس معاہدے کو فوڈ انڈسٹری میں ایک اہم تبدیلی قرار دیا جا رہا ہے، جس کے بعد کمپنی کی ملکیت اور انتظامی ڈھانچے میں بڑی تبدیلی متوقع ہے۔
ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ برانڈ کی عالمی حکمت عملی، مارکیٹ پوزیشننگ اور مستقبل کی توسیع کے منصوبوں کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ اس فروخت کے بعد کمپنی کے نئے مالکان کی جانب سے برانڈ کو مزید جدید بنانے اور عالمی سطح پر وسعت دینے کی توقع ہے۔
یہ ڈیل فوڈ بزنس انڈسٹری میں ایک بڑی پیش رفت سمجھی جا رہی ہے، کیونکہ یہ برانڈ کئی دہائیوں سے عالمی سطح پر اپنی پہچان رکھتا ہے۔
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