بھارتی طیاروں کیلئے پاکستانی فضائی حدود کی بندش میں 24 جولائی تک توسیع
پاکستان نے بھارتی طیاروں کیلئے اپنی فضائی حدود کی بندش میں 24 جولائی تک توسیع کر دی ہے۔ سول ایوی ایشن حکام کے مطابق یہ فیصلہ سیکیورٹی اور انتظامی وجوہات کے پیش نظر کیا گیا ہے۔
اس پابندی کے باعث بھارتی ایئرلائنز کو متبادل روٹس اختیار کرنا پڑ رہے ہیں، جس سے پروازوں کے دورانیے اور آپریشنل اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ اقدام خطے کی موجودہ صورتحال اور سیکیورٹی جائزے کے بعد برقرار رکھا گیا ہے۔
فضائی حدود کی یہ پابندی پہلے بھی مختلف اوقات میں نافذ کی جاتی رہی ہے اور اب اسے مزید مدت کیلئے بڑھا دیا گیا ہے۔