معین علی نے آئی پی ایل کے بجائے پی ایس ایل کو کیوں ترجیح دی؟

انگلش کرکٹ معین علی نے بھارتی لیگ آئی پی ایل کے بجائے پاکستان سپر لیگ کو ترجیح دینے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ گزشتہ آئی پی ایل میں میں نے صرف آدھے میچز کھیلے اور بیٹنگ کا موقع بھی بہت کم ملا، اس مرحلے پر میں زیادہ کھیلنا چاہتا ہوں اور اپنی فارم کو برقرار رکھنا چاہتا ہوں۔

ایک انٹرویو میں معین علی نے کہا کہ گزشتہ سیزن میں کولکتہ نائٹ رائڈرز کی جانب سے کھیلتے ہوئے انہیں محدود مواقع ملے، جس کی وجہ سے وہ اس بار آئی پی ایل سے دور رہے۔

معین علی کا کہنا تھا کہ میری عمر 38 سال ہے اور میں اب بھی کھیلنا اور اپنی کارکردگی کو بہتر بناتے ہوئے اپنے کیریئر کو مزید لمبا کرنا چاہتا ہوں۔

کراچی کنگز کی نمائندگی کرنے والے معین علی نے کہا کہ کراچی آنا میرے فیصلے میں ایک بڑا موڑ تھا جبکہ پی ایس ایل کا مختصر دورانیہ میرے اور میرے خاندان کے لیے زیادہ موزوں ہے۔

اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے انگلش آل راؤنڈر نے کہا کہ ہمیشہ سے ہی پی ایس ایل کھیلنے کا خواہشمند بھی تھا لیکن لیگ کے شیڈول کے ٹکراؤ کے باعث غیرملکی کھلاڑیوں کو اکثر ایک ہی ٹورنامنٹ کا انتخاب کرنا پڑتا ہے لہٰذا اس بار میں نے پی ایس ایل میں شرکت کو ترجیح دی۔


طلبا کے لیے اہم خبر! میٹرک کے ملتوی ہونے والے پرچوں کی نئی تاریخ کا اعلان
نریندر مودی کی لیک ویڈیو کی حقیقت سامنے آگئی
کرنسی اسمگلنگ کا انوکھا طریقہ! کھجور کے ڈبوں سے پونے 2 ارب کی ایرانی کرنسی برآمد
مظفرگڑھ: سفاک ملزمان نے گائے کی زبان کاٹ دی
بادامی باغ :لڑکے کیساتھ بدفعلی کی کوشش کرنیوالا ملزم گرفتار
لاہور میں پتنگوں کی بڑی ترسیل ناکام, 2 پتنگ ڈیلرز گرفتار
لاہورمیں گرمی کی شدت میں اضافہ، درجہ حرارت 37 ڈگری تک جانے کا امکان
معرکہ حق میں دشمن پاکستان کی طاقت اور ہنرمندی دیکھ کردنگ رہ گیا، ایئر چیف
سونے کی قیمتیں پھربے قابو،فی تولہ کتنے کاہوگیا؟
نقل کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے ، وزیر جامعات کا کورنگی میں امتحانی مرکز پر اچانک چھاپہ ، سخت ایکشن
کراچی: معمار موڑ پر مشکوک گاڑی روکنے والا پولیس اہلکار گاڑی کی ٹکر سے شہید
وزیراعظم نے ڈیزل کی قیمت میں 32.12 روپے کمی کی منظوری دیدی
حج آپریشن 2026؛پی آئی اے نےشیڈول جاری کردیا
امیر ترین شخص : گوتم اڈانی نے مکیش امبانی کو پیچھے چھوڑ دیا
ویرات کوہلی جرمن انفلوئنسر لزلیز کی تصاویر لائک کرکے پھنس گئے
بارشوں کا نیا سلسلہ، آندھی، گرج چمک، ژالہ باری اور برف باری کا امکان





چین نے 22 ہزار سے زائد ڈرونز ایک ساتھ اُڑا کر عالمی ریکارڈ بنالیا
کیا 30 سیکنڈ میں بتا سکتے ہیں کہ کس گلاس میں سب سے زیادہ جوس ہے؟
پارٹی کیلئے بچے کو تیار کرنیکا انوکھا انداز، ماں مشکل میں پھنس گئی
کینیڈا: یونیورسٹی کا 60 ویں سالگرہ پر انوکھا جشن
امریکا: 55 ٹی شرٹس پہن کر میراتھن میں دوڑنے کا ریکارڈ
مچھروں نے پہلی بار کب اور کس انسان کا خون پیا؟ نئی اور دلچسپ تحقیق
سمندر کی تہہ میں قدرتی لیبارٹری یا مستقبل کی فارمیسی؟ حیرت انگیز دریافت
چاند سے زمین کے طلوع ہونے کا نظارہ کیسا ہوتا ہے؟
