معین علی نے آئی پی ایل کے بجائے پی ایس ایل کو کیوں ترجیح دی؟

انگلش کرکٹ معین علی نے بھارتی لیگ آئی پی ایل کے بجائے پاکستان سپر لیگ کو ترجیح دینے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ گزشتہ آئی پی ایل میں میں نے صرف آدھے میچز کھیلے اور بیٹنگ کا موقع بھی بہت کم ملا، اس مرحلے پر میں زیادہ کھیلنا چاہتا ہوں اور اپنی فارم کو برقرار رکھنا چاہتا ہوں۔
ایک انٹرویو میں معین علی نے کہا کہ گزشتہ سیزن میں کولکتہ نائٹ رائڈرز کی جانب سے کھیلتے ہوئے انہیں محدود مواقع ملے، جس کی وجہ سے وہ اس بار آئی پی ایل سے دور رہے۔
معین علی کا کہنا تھا کہ میری عمر 38 سال ہے اور میں اب بھی کھیلنا اور اپنی کارکردگی کو بہتر بناتے ہوئے اپنے کیریئر کو مزید لمبا کرنا چاہتا ہوں۔
کراچی کنگز کی نمائندگی کرنے والے معین علی نے کہا کہ کراچی آنا میرے فیصلے میں ایک بڑا موڑ تھا جبکہ پی ایس ایل کا مختصر دورانیہ میرے اور میرے خاندان کے لیے زیادہ موزوں ہے۔
اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے انگلش آل راؤنڈر نے کہا کہ ہمیشہ سے ہی پی ایس ایل کھیلنے کا خواہشمند بھی تھا لیکن لیگ کے شیڈول کے ٹکراؤ کے باعث غیرملکی کھلاڑیوں کو اکثر ایک ہی ٹورنامنٹ کا انتخاب کرنا پڑتا ہے لہٰذا اس بار میں نے پی ایس ایل میں شرکت کو ترجیح دی۔