بابر اعظم ہمیشہ سے ورلڈ کلاس پلیئر رہے ہیں: اظہر محمود

کراچی(20 اپریل 2026): پشاور زلمی کے اسسٹنٹ اور بولنگ کوچ اظہر محمود نے کپتان بابر اعظم کی حالیہ فارم اور بیٹنگ صلاحیتوں کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی کارکردگی کبھی اتنی بری نہیں رہی جتنا اسے بنا کر پیش کیا جاتا رہا ہے۔

کراچی میں میچ کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے اظہر محمود کا کہنا تھا کہ بابر اعظم نے ماضی میں اتنا اسکور کر رکھا ہے کہ اب لوگوں کو ان کے 30 یا 35 رنز بھی کم لگتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ بابر روایتی کرکٹ شاٹس کھیلنے والے کھلاڑی ہیں، وہ “مار دھاڑ” پر یقین نہیں رکھتے۔ آج انہوں نے کوئٹہ کے خلاف آؤٹ اسٹینڈنگ کرکٹ کھیلی اور ٹیم کے تمام اراکین کی خواہش تھی کہ وہ اپنی سنچری مکمل کریں۔

اظہر محمود کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اس وقت 180 یا 190 کے اسٹرائیک ریٹ والا کوئی کھلاڑی موجود نہیں ہے، تاہم بابر اعظم وہ کھلاڑی ہیں جو بیٹنگ میں تسلسل فراہم کرتے ہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ بیچ میں بابر کو درست طریقے سے استعمال نہیں کیا گیا تھا، لیکن وہ ہمیشہ سے ایک ورلڈ کلاس پلیئر رہے ہیں اور مستقبل میں بھی رہے گے۔

اظہر محمود نے پشاور زلمی کے اسکواڈ پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے شیڈول کو مدنظر رکھ کر ٹیم تیار کی ہے۔ ہماری بینچ اسٹرینتھ کافی مضبوط ہے اور ہمیں اندازہ ہے کہ لاہور میں ہمیں کیسی وکٹیں ملیں گی۔

انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ ملک میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں، ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ اس ٹیلنٹ کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے۔


