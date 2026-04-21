فخر زمان کا بیٹ آگ بن گیا، دھواں دار سنچری

لاہور: لاہور قلندرز کے اوپنر فخر زمان نے شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے محض 50 گیندوں پر برق رفتار سنچری اسکور کر ڈالی۔
ان کی جارحانہ اننگز میں 11 چوکے اور 6 فلک شگاف چھکے شامل تھے، جس نے شائقینِ کرکٹ کو خوب محظوظ کیا۔
فخر زمان نے آغاز سے ہی حریف بولرز پر دباؤ برقرار رکھا اور میدان کے چاروں اطراف دلکش اسٹروکس کھیلتے ہوئے اپنی ٹیم کو مضبوط پوزیشن میں پہنچایا۔
یہ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں فخر زمان کی تیسری سنچری ہے، جو ان کی مستقل مزاجی اور جارحانہ انداز کی عکاسی کرتی ہے۔ ان کی اس یادگار اننگز کی بدولت لاہور قلندرز نے میچ میں واضح برتری حاصل کرلی۔
ماہرینِ کرکٹ کا کہنا ہے کہ فخر زمان کی یہ کارکردگی ٹیم کے لئے نہایت اہم ثابت ہوسکتی ہے اور آنے والے میچز میں بھی ان سے اسی طرح کی جارحانہ بیٹنگ کی توقع کی جارہی ہے۔