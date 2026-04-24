بنگلہ دیشی کھلاڑیوں مستفیض الرحمان اور ناہید رانا کو پی ایس ایل کے باقی میچز کھیلنے سے روک دیا گیا

پاکستان سپر لیگ کے 11 ویں سیزن میں بنگلہ دیش کے فاسٹ باؤلرز مستفیض الرحمان اور ناہید رانا باقی میچز میں شرکت نہیں کریں گے۔
بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے مطابق دونوں کھلاڑیوں کو پی ایس ایل کے بقیہ میچز کھیلنے سے روک دیا گیا ہے۔
کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ، محمد عامر اور فہیم اشرف پر جرمانہ
بی سی بی کا کہنا ہے کہ مستفیض الرحمان میڈیکل اسٹاف کی نگرانی میں ری ہیب مکمل کریں گے، اسی لیے ان کا پی ایس ایل کے لیے جار این او سی واپس لے لیا گیا ہے۔
دوسے بنگلہ دیشی کھلاڑی ناہید رانا کو بھی لیگ کے باقی میچز کے لیے ریلیز نہیں کیا جا رہا۔ بی سی بی کے مطابق وہ پاکستان کے خلاف آئندہ ٹیسٹ سیریز کی تیاری پر توجہ دیں گے۔