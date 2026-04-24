بنگلہ دیشی کھلاڑیوں مستفیض الرحمان اور ناہید رانا کو پی ایس ایل کے باقی میچز کھیلنے سے روک دیا گیا

پاکستان سپر لیگ کے 11 ویں سیزن میں بنگلہ دیش کے فاسٹ باؤلرز مستفیض الرحمان اور ناہید رانا باقی میچز میں شرکت نہیں کریں گے۔

بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے مطابق دونوں کھلاڑیوں کو پی ایس ایل کے بقیہ میچز کھیلنے سے روک دیا گیا ہے۔

کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ، محمد عامر اور فہیم اشرف پر جرمانہ

بی سی بی کا کہنا ہے کہ مستفیض الرحمان میڈیکل اسٹاف کی نگرانی میں ری ہیب مکمل کریں گے، اسی لیے ان کا پی ایس ایل کے لیے جار این او سی واپس لے لیا گیا ہے۔

دوسے بنگلہ دیشی کھلاڑی ناہید رانا کو بھی لیگ کے باقی میچز کے لیے ریلیز نہیں کیا جا رہا۔ بی سی بی کے مطابق وہ پاکستان کے خلاف آئندہ ٹیسٹ سیریز کی تیاری پر توجہ دیں گے۔


کے الیکٹرک ملازمین کا مبینہ اغوا یا کچھ اور؟ 40 گھنٹے بعد واپسی پر متضاد بیانات نے معمہ بنا دیا
پنجاب کے دیہات میں صفائی کے ساتھ گیس کی فراہمی کا میگا منصوبہ
23 ہزار افراد کی ملازمت خطرے میں!
پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو مزید ایک ارب ڈالر کی رقم واپس کر دی
وزیر داخلہ سندھ کا صوبے میں بین الاقوامی طرز کے دو ٹریننگ سینٹرز کے قیام کا اعلان
ٹک ٹاک کا نیا اے آئی میم ری مکسر فیچر متعارف
گلگت بلتستان میں 25 سال بعد بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کی تیاریاں
چمن: 11 سالہ بچی میں کانگو وائرس کی تصدیق
لاہور میں تین بچوں کا قاتل کون نکلا؟ تہلکہ خیز انکشافات
معروف یوٹیوبر ڈکی بھائی کو عدالت سے بڑا ریلیف مل گیا
مولانا اشرف علی انتقال کر گئے
سندھ میں یکم مئی کو یوم مزدور پر عام تعطیل کا اعلان
وزیرِاعظم شہباز شریف سے چین کے سفیر جیانگ زیدونگ کی ملاقات، مشرقِ وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال
صدر آصف علی زرداری آج 3 روزہ دورے پر لاہور پہنچیں گے
کسٹمز ویلیو ایشن میں اضافہ، درآمد کیے جانے والے 62 موبائل فون مہنگے ہوگئے
لاہور میں تیز دھار آلے سے 3 بچوں کو قتل کردیاگیا





وہ بچہ جس نے 14 سال کی عمر میں اپنے ہاتھ سے طیارے کا فعال انجن تیار کرلیا
اے آئی پر مبنی روبوٹ نے بہترین ٹیبل ٹینس کھلاڑیوں کو شکست دے دی
ترک سیاستدان کی موچھوں کے دنیا بھر میں چرچے!
60 ہزار سانپوں کو پال کر سالانہ 4 کروڑ روپے سے زائد کمانے والی خاتون
بال پوائنٹ پین کے ڈھکن میں سوراخ کیوں ہوتا ہے؟ حیران کن وجہ سامنے آگئی
انشورنس کیلئے ریچھ بن کر حملہ کرنیوالے تین افراد کو سزا
انگلینڈ میں بھابھی نے دلہن پر سیاہ پینٹ پھینک دیا
ریڈ لائٹ تھراپی کیا واقعی لمبی عمر کا راز؟
