کراچی کنگز کی کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو 9 وکٹوں سے شکست

کراچی کنگز نے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو 9وکٹوں سے شکست دے دی۔
لاہور کے قذافی سٹیڈیم میں کھیلے جا رہے اہم میچ میں کراچی کنگز نے ٹاس جیت کر کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی۔
کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے دونوں اوپنرز شامل حسین اور خواجہ نافع پہلے ہی اوور میں بغیر کھاتہ کھولے پویلین لوٹ گئے، رائیلی روسو (90) اور کپتان سعود شکیل (57) نے 148 رنز کی شراکت قائم کرکے ٹیم کو مشکل سے نکالا۔
دنیش چندیمل نے بھی 30 رنز کی جارحانہ اننگز کھیل کر ٹیم کا سکور 195 رنز تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا جبکہ حسن نواز اور جہانداد خان 3، 3 رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔
کراچی کنگز کی جانب سے رضوان اللہ نے 3، حسن علی نے 2 اور عباس آفریدی نے ایک وکٹ حاصل کی۔
ہدف کے تعاقب میں کراچی کنگز نے 196رنز کا ہدف ایک وکٹ کے نقصان پر حاصل کیا ،کراچی کنگز کی جانب سے ڈیوڈ وارنر 89اور ریزا ہینڈرکس 87رنز بنا کر نمایاں رہے۔