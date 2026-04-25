کراچی کنگز کی کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو 9 وکٹوں سے شکست

کراچی کنگز نے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو 9وکٹوں سے شکست دے دی۔

لاہور کے قذافی سٹیڈیم میں کھیلے جا رہے اہم میچ میں کراچی کنگز نے ٹاس جیت کر کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی۔

کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے دونوں اوپنرز شامل حسین اور خواجہ نافع پہلے ہی اوور میں بغیر کھاتہ کھولے پویلین لوٹ گئے، رائیلی روسو (90) اور کپتان سعود شکیل (57) نے 148 رنز کی شراکت قائم کرکے ٹیم کو مشکل سے نکالا۔

دنیش چندیمل نے بھی 30 رنز کی جارحانہ اننگز کھیل کر ٹیم کا سکور 195 رنز تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا جبکہ حسن نواز اور جہانداد خان 3، 3 رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔

کراچی کنگز کی جانب سے رضوان اللہ نے 3، حسن علی نے 2 اور عباس آفریدی نے ایک وکٹ حاصل کی۔

ہدف کے تعاقب میں کراچی کنگز نے 196رنز کا ہدف ایک وکٹ کے نقصان پر حاصل کیا ،کراچی کنگز کی جانب سے ڈیوڈ وارنر 89اور ریزا ہینڈرکس 87رنز بنا کر نمایاں رہے۔


اہم خبریں
پنجاب میں ڈرینز اور نالوں کی صفائی کیلئے جامع پلان تشکیل
پاکستان سے سعودی عرب حج پروازیں، ہزاروں عازمین مدینہ منورہ پہنچ گئے
پلاسٹک فری مہم، صوبہ بھر میں سنگل یوز پلاسٹک کے خاتمے کا اعلان
لاہور: ماں نے اپنے 3 بچوں کو کیوں قتل کیا؟ تہلکہ خیز انکشاف سامنے آگیا
موسم نے خوشگوار رخ اختیار کر لیا،لاہور کے آسمان پر بادل منڈلانے لگے
صدر مملکت آصف علی زرداری پانچ روزہ دورہ پر چین روانہ
غیر قانونی اسٹوریج پر ایف آئی اے کی بڑی کارروائی، ہزاروں لیٹر پیٹرول برآمد
کراچی میں پانی فراہمی کا بڑا منصوبہ شروع، دھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر اہم کام جاری
لاہور:‌ اچھرہ میں 3 بچوں کے لرزہ خیز قتل کی تفتیش میں ہولناک انکشافات
کراچی میں لنگڑا آئس سپلائر گرفتار
کراچی میں آئندہ تین روز موسم گرم رہنے کی پیشگوئی
مہنگائی کی سالانہ شرح 14 فیصد ، حکومتی اقدامات ریت کی دیوار ، غریب طبقہ خطِ غربت سے نیچے سسکنے پر مجبور، محکمہ ش
اسلام آباد: تھانہ نون کی حدود سے خاتون اور بچے سمیت 4 افراد کی لاشیں برآمد
پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ، ٹرانسپورٹرز نے کرایے بڑھا دیئے
ظلم کی انتہا: ماں نے نومولود کو ٹوائلٹ میں پھینک کر مار ڈالا”
کراچی میں 2 دن کے لئے پانی کی فراہمی معطل کرنے کا اعلان کردیا گیا





دنیا کا سب سے بڑا اسنیک اسٹور
’’خوف بمقابلہ دلیری‘‘ سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ کیوں بننےلگا ؟
اس تصویر میں چھپی غلطی 30 سیکنڈ میں پکڑ سکتے ہیں؟
وہ بچہ جس نے 14 سال کی عمر میں اپنے ہاتھ سے طیارے کا فعال انجن تیار کرلیا
اے آئی پر مبنی روبوٹ نے بہترین ٹیبل ٹینس کھلاڑیوں کو شکست دے دی
ترک سیاستدان کی موچھوں کے دنیا بھر میں چرچے!
60 ہزار سانپوں کو پال کر سالانہ 4 کروڑ روپے سے زائد کمانے والی خاتون
بال پوائنٹ پین کے ڈھکن میں سوراخ کیوں ہوتا ہے؟ حیران کن وجہ سامنے آگئی
