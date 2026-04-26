ڈِیپ سیک نے مصنوعی ذہانت کا نیا ماڈل متعارف کرا دیا

ٹیکنالوجی کمپنی ڈِیپ سِیک نے اپنا نیا مصنوعی ذہانت کی ماڈل جاری کر دیا جس کی کافی عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ کمپنی نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ عالمی سطح پر بہترین کارکردگی فراہم کرتا ہے۔
ڈِیپ سِیک وی 4 کا ایک پری ویو ورژن اب استعمال کے لیے دستیاب ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اسے خاص طور پر چین میں تیار ہونے والی چِپس کے لیے بہتر انداز میں آپٹمائز کیا گیا ہے۔
کمپنی کے بیان کے مطابق اس نئے ماڈل میں ایک ملین الفاظ تک کا انتہائی طویل کانٹیکسٹ موجود ہے اور یہ ایجنٹ صلاحیتوں، عالمی معلومات اور ریزننگ پرفارمنس میں اوپن سورس اور مقامی میدان دونوں میں قیادت حاصل کرتا ہے۔
یہ ماڈل دو ورژنز میں دستیاب ہے: ڈِیپ سِیک وی 4-پرو اور ڈِیپ سِیک وی 4-فلیش۔ کمپنی کے مطابق فلیش ورژن زیادہ مؤثر اور کم خرچ آپشن ہے۔
کمپنی نے مزید کہا کہ ورلڈ نالج بینچ مارکس میں ِیپ سِیک وی 4-پرو دیگر اوپن سورس ماڈلز سے واضح طور پر آگے ہے اور صرف ٹاپ درجے کے کلوزڈ سورس ماڈل جیمینائی-پرو-3.1 سے معمولی حد تک پیچھے ہے، جس کا حوالہ گوگل کی جنریٹو اے آئی کی طرف ہے۔