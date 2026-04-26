ڈِیپ سیک نے مصنوعی ذہانت کا نیا ماڈل متعارف کرا دیا

ٹیکنالوجی کمپنی ڈِیپ سِیک نے اپنا نیا مصنوعی ذہانت کی ماڈل جاری کر دیا جس کی کافی عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ کمپنی نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ عالمی سطح پر بہترین کارکردگی فراہم کرتا ہے۔

 

ڈِیپ سِیک وی 4 کا ایک پری ویو ورژن اب استعمال کے لیے دستیاب ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اسے خاص طور پر چین میں تیار ہونے والی چِپس کے لیے بہتر انداز میں آپٹمائز کیا گیا ہے۔

کمپنی کے بیان کے مطابق اس نئے ماڈل میں ایک ملین الفاظ تک کا انتہائی طویل کانٹیکسٹ موجود ہے اور یہ ایجنٹ صلاحیتوں، عالمی معلومات اور ریزننگ پرفارمنس میں اوپن سورس اور مقامی میدان دونوں میں قیادت حاصل کرتا ہے۔

 

یہ ماڈل دو ورژنز میں دستیاب ہے: ڈِیپ سِیک وی 4-پرو اور ڈِیپ سِیک وی 4-فلیش۔ کمپنی کے مطابق فلیش ورژن زیادہ مؤثر اور کم خرچ آپشن ہے۔

کمپنی نے مزید کہا کہ ورلڈ نالج بینچ مارکس میں ِیپ سِیک وی 4-پرو دیگر اوپن سورس ماڈلز سے واضح طور پر آگے ہے اور صرف ٹاپ درجے کے کلوزڈ سورس ماڈل جیمینائی-پرو-3.1 سے معمولی حد تک پیچھے ہے، جس کا حوالہ گوگل کی جنریٹو اے آئی کی طرف ہے۔


اہم خبریں
لاہور: ریسٹورنٹ رائیڈر سے مبینہ ڈکیتی کا ڈراپ سین، ڈرامہ بے نقاب
میزائیلوں کے انبار جمع کرتا بھارت
منگولیا میں شدید زلزلہ، ریکٹر اسکیل پر شدت 5.9 ریکارڈ
پاکستان بھر میں گرم اور خشک موسم کی لہر برقرار، محکمہ موسمیات کی وارننگ
ملک بھر میں خسرے سے 71 اموات رپورٹ
وائٹ ہاؤس میں فائرنگ کا واقعہ دہشتگردی کی گھناؤنی قسم ہے ، صدر ، وزیراعظم
پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کیوں بڑھائی گئیں ، وجہ سامنے آ گئی
اسلام آباد ٹریفک پولیس کا لائسنسنگ پراسیس مکمل پیپر لیس کردیا گیا
فٹبال ورلڈ کپ فائنل کے 4 ٹکٹس کی قیمت کروڑوں روپے میں پہنچ گئی
مرغی اورانڈے مزیدمہنگے،سرکاری نرخ ہوامیں اڑادیئے
ورلڈ بینک کے تعاون سے کراچی کو پانی کی فراہمی بہتر بنانے کے منصوبے کا آغاز
پنجاب میں دفعہ 144 کے تحت کھلی فضا میں ڈرون اُڑانے پر پابندی برقرار
پیٹرول پر بڑا فیصلہ قریب: عوام پر نیا بوجھ ڈالنے کی تیاری
پنجاب میں ڈرینز اور نالوں کی صفائی کیلئے جامع پلان تشکیل
پاکستان سے سعودی عرب حج پروازیں، ہزاروں عازمین مدینہ منورہ پہنچ گئے
پلاسٹک فری مہم، صوبہ بھر میں سنگل یوز پلاسٹک کے خاتمے کا اعلان





دلچسپ و عجیب
تحفے میں ملے لاٹری کے ٹکٹ نے لاکھوں ڈالر جتوا دیے
دنیا کا سب سے بڑا اسنیک اسٹور
’’خوف بمقابلہ دلیری‘‘ سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ کیوں بننےلگا ؟
اس تصویر میں چھپی غلطی 30 سیکنڈ میں پکڑ سکتے ہیں؟
وہ بچہ جس نے 14 سال کی عمر میں اپنے ہاتھ سے طیارے کا فعال انجن تیار کرلیا
اے آئی پر مبنی روبوٹ نے بہترین ٹیبل ٹینس کھلاڑیوں کو شکست دے دی
ترک سیاستدان کی موچھوں کے دنیا بھر میں چرچے!
60 ہزار سانپوں کو پال کر سالانہ 4 کروڑ روپے سے زائد کمانے والی خاتون
