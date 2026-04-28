تازہ تر ین
کھیل

وائٹ ہاؤس حملہ، فیفا ورلڈکپ کی سیکیورٹی پر سنگین سوالات کھڑے ہوگئے

واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نشانہ بنانے والے ایک ہائی پروفائل فائرنگ واقعے نے فیفا ورلڈکپ 2026 کی میزبانی کے حوالے سے امریکا کی سیکیورٹی پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔

امریکی حکام کے مطابق مسلح حملہ آور نے واشنگٹن ہلٹن ہوٹل میں سیکیورٹی چیک پوائنٹ عبور کرنے کی کوشش کی اور ایک اہلکار کو زخمی بھی کیا تاہم وہ خود پولیس کی گولی سے محفوظ رہا۔

 

یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب امریکا، کینیڈا اور میکسیکو کے ساتھ مل کر فیفا ورلڈکپ کی میزبانی کرنے جا رہا ہے، جس میں لاکھوں شائقین کی آمد متوقع ہے۔

سوشل میڈیا پر مداحوں نے اس واقعے کو سیکیورٹی کی بڑی ناکامی قرار دیتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر صدر محفوظ نہیں تو کھلاڑی اور شائقین کیسے محفوظ رہیں گے۔

 

سیکیورٹی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس واقعے کے باوجود ورلڈ کپ کی تیاریاں متاثر نہیں ہوں گی اور امریکا کو انسداد دہشت گردی کا وسیع تجربہ حاصل ہے۔

تاہم ناقدین نے امریکا میں گن کلچر اور بڑھتے ہوئے فائرنگ کے واقعات کو تشویش کا باعث قرار دیا ہے۔

یاد رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ماضی میں بھی حملوں کا نشانہ بن چکے ہیں جس کے باعث ان کی ممکنہ موجودگی ورلڈکپ میچز میں مزید سیکیورٹی خدشات کو جنم دے سکتی ہے۔


اہم خبریں
مئی 2026 پاکستانیوں کے لئے تعطیلات سے بھرپور مہینہ
بشریٰ بی بی کی متاثرہ آنکھ کے معائنے کیلئے ڈاکٹرز جیل پہنچ گئے
معیشت بہتری کی جانب گامزن، جی ڈی پی 4 فیصد تک رہنے کی امید ہے: وزیر خزانہ
اوپن اے آئی کی جانب سے اسمارٹ فون تیار کیے جانے کا امکان
بریانی کے بعد تربوز کھانے سے میاں، بیوی سمیت 2 بچیاں جاں بحق
گھر داماد نے 6لاکھ کی خاطر ساس کے ٹکڑے کر ڈالے
شعیب ملک کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے جم کے اوقات میں نرمی کرنے کی اپیل
ملتان میں بارش،موسم خوشگوار ہو گیا
وفاقی آئینی عدالت کا حکومت کو ریلیف، پاسپورٹ رولز بحال
پاکستان میں سیٹلائٹ انٹرنیٹ کی منظوری آخری مرحلے میں داخل
اداکارہ میرا کے والد کو شدید ہارٹ اٹیک ، حالت تشویشناک
ہر شہری کا شناختی کارڈ ہی اس کا ہیلتھ کارڈ ہے:وزیراعلیٰ بلوچستان کا اعلان
کراچی گرم موسم کی لپیٹ میں ، شہری خود کو کیسے محفوظ رکھیں؟
153 سال پرانے کرسچن میرج ایکٹ میں ترمیم کا بل پنجاب اسمبلی میں جمع
دورہ اسلام آباد میں حکام کے ساتھ مثبت مشاورت ہوئی: ایرانی وزیر خارجہ
اعجاز جاکھرانی کا نوجوان بیٹا انتقال کر گیا





   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain