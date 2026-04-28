بابر اعظم نے پی ایس ایل میں نئے ریکارڈز بنا دئیے

قومی کرکٹر اورپشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم نے پی ایس ایل میں نئے ریکارڈز بنا دئیے۔

تفصیلات کے مطابق بابر اعظم  نے چوتھی بار ایک سیزن میں 500 رنز کا سنگ میل عبور کرلیا۔بابر اعظم ایک ہی سیزن میں دو سنچریاں بنانے والے دوسرے کھلاڑی بھی  بن گئے ہیں۔

اس کے علاوہ بابر اعظم پی ایس ایل کی تاریخ میں 4 سنچریاں بنانے والے جوائنٹ ٹاپ پلیئر بن گئے۔

پشاور زلمی کے کپتان نے پی ایس ایل 11 کے کوالیفائر میں اسلام آباد یونائیٹڈ کیخلاف شاندار سنچری اسکور کی،انہوں نے 59 گیندوں پر 103 رنز کی شاندار اننگز کھیلی جس میں 12 چوکے اور 4 چھکے شامل تھے۔


اہم خبریں
لاہور میں سیاحت و سرمایہ کاری کا بڑا ایونٹ سج گیا
ملک میں 84 ہزار ایچ آئی وی کیسز، علاج کیلئے مختص فنڈز کے استعمال پر وزیر صحت کو تشویش
اورکزئی طوفانی بارش کا قہر، درجنوں دکانیں، گاڑیاں اور گھر لمحوں میں پانی کی نذر
مئی 2026 پاکستانیوں کے لئے تعطیلات سے بھرپور مہینہ
بشریٰ بی بی کی متاثرہ آنکھ کے معائنے کیلئے ڈاکٹرز جیل پہنچ گئے
معیشت بہتری کی جانب گامزن، جی ڈی پی 4 فیصد تک رہنے کی امید ہے: وزیر خزانہ
اوپن اے آئی کی جانب سے اسمارٹ فون تیار کیے جانے کا امکان
بریانی کے بعد تربوز کھانے سے میاں، بیوی سمیت 2 بچیاں جاں بحق
گھر داماد نے 6لاکھ کی خاطر ساس کے ٹکڑے کر ڈالے
شعیب ملک کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے جم کے اوقات میں نرمی کرنے کی اپیل
ملتان میں بارش،موسم خوشگوار ہو گیا
وفاقی آئینی عدالت کا حکومت کو ریلیف، پاسپورٹ رولز بحال
پاکستان میں سیٹلائٹ انٹرنیٹ کی منظوری آخری مرحلے میں داخل
اداکارہ میرا کے والد کو شدید ہارٹ اٹیک ، حالت تشویشناک
ہر شہری کا شناختی کارڈ ہی اس کا ہیلتھ کارڈ ہے:وزیراعلیٰ بلوچستان کا اعلان
کراچی گرم موسم کی لپیٹ میں ، شہری خود کو کیسے محفوظ رکھیں؟





