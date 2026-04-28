سائنس و ٹیکنالوجی

چین: آٹو شو میں کم قیمت گاڑیوں کے درمیان سخت مقابلہ

چین کے دارالحکومت میں جاری آٹو شو میں کم قیمت گاڑیوں اور کمپنیوں کے درمیان سخت مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔

رپورٹس کے مطابق چین میں 200 سے زائد الیکٹرک گاڑیوں کے ماڈلز ایسے ہیں جن کی قیمت 25 ہزار ڈالر (تقریباً 70 لاکھ پاکستانی روپے) سے کم ہے جبکہ بعض گاڑیاں 12 ہزار ڈالر (تقریباً 36 لاکھ روپے) سے بھی کم میں دستیاب ہیں۔

 

چینی مارکیٹ میں ’گیلیEX2‘ نمایاں فروخت ہونے والی گاڑیوں میں شامل ہے، جس کی ابتدائی قیمت تقریباً 10 ہزار 60 ڈالر ہے۔ گاڑی میں 14.6 انچ ٹچ اسکرین اور تقریباً 255 میل تک کی رینج جیسی سہولیات موجود ہیں۔

 

ماہرِ معاشیات فیلیپ منوز نے غیر ملکی خبر رساں ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گاڑی کا معیار اور اندرونی جگہ توقع سے بہتر ہے اور یہ سائز میں چھوٹی محسوس نہیں ہوتی۔

اسی طرح ’وُلنگ بنگو پرو‘ بھی کم قیمت الیکٹرک گاڑیوں میں شامل ہے، جو تقریباً 8 ہزار ڈالر سے زائد قیمت میں دستیاب ہے اور ایک چارج پر تقریباً 250 میل تک چل سکتی ہے۔

چینی کمپنی بی وائی ڈی کی ’سیگل‘ بھی اس مقابلے میں شامل ہے، جس کی قیمت تقریباً 10 ہزار 200 ڈالر ہے۔ نئے ماڈل میں خودکار لین تبدیل کرنے اور فاسٹ چارجنگ جیسی جدید سہولیات شامل کی گئی ہیں۔


