پی ایس ایل11: اسلام آباد یونائیٹڈ کو شکست دیکر پشاور زلمی فائنل میں پہنچ گئی

کراچی: پاکستان سپرلیگ ( پی ایس ایل) سیزن 11کے کوالیفائر میں  پشاور زلمی نے  اسلام آباد یونائیٹڈ کو با آسانی  70 رنز سے شکست دے کر فائنل کیلئے کوالیفائی کرلیا۔

کراچی میں کھیلے گئے میچ میں  اسلام آباد یونائیٹڈ کے کپتان شاداب خان نے ٹاس جیت کر  پشاور زلمی کو بیٹنگ کی دعوت دی۔

پشاور زلمی نے مقررہ 20 اوورز میں7  وکٹوں کے نقصان پر 221 رنز بنائے۔ بابر اعظم 59 گیندوں پر 103 رنز بناکر نمایاں رہے۔

یہ بابر اعظم کے ٹی ٹوئنٹی کیریئر کی13 ویں، پی ایس ایل کی چوتھی سنچری تھی۔

اس کے علاوہ محمد حارث نے 35، کوشال مینڈس نے 41 رنز کی اننگز کھیلی جبکہ ایرون ہارڈی نے 20 رنز بنائے۔

اسلام آباد یونائیٹڈ کی جانب سے شاداب خان نے 3، رچرڈ گلیسن نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔

جواب میں پشاور زلمی کے 222 رنز کے ہدف کے تعاقب میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم 151 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔

سمیر منہاس 44 رنز بناکر نمایاں رہے۔ زلمی کی جانب سے ایرون ہارڈی نے 3 ،سفیان مقیم اور محمد باسط نے 2،2  وکٹیں حاصل کیں

یوں پشاور زلمی پی ایس ایل 11 کے فائنل میں پہنچ گئی۔

پشاور زلمی نے پانچویں مرتبہ پی ایس ایل فائنل کیلئے کوالیفائی کیا، یوں زلمی سب سے زیادہ مرتبہ پی ایس ایل فائنل کھیلنے والی ٹیم بن گئی۔

واضح رہے کہ آج کا میچ ہارنے والی اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم ابھی ایونٹ سے باہر نہیں ہو ئی اس کے پاس ابھی ایک اور چانس ہے۔


اہم خبریں
لاہور میں سیاحت و سرمایہ کاری کا بڑا ایونٹ سج گیا
ملک میں 84 ہزار ایچ آئی وی کیسز، علاج کیلئے مختص فنڈز کے استعمال پر وزیر صحت کو تشویش
اورکزئی طوفانی بارش کا قہر، درجنوں دکانیں، گاڑیاں اور گھر لمحوں میں پانی کی نذر
مئی 2026 پاکستانیوں کے لئے تعطیلات سے بھرپور مہینہ
بشریٰ بی بی کی متاثرہ آنکھ کے معائنے کیلئے ڈاکٹرز جیل پہنچ گئے
معیشت بہتری کی جانب گامزن، جی ڈی پی 4 فیصد تک رہنے کی امید ہے: وزیر خزانہ
اوپن اے آئی کی جانب سے اسمارٹ فون تیار کیے جانے کا امکان
بریانی کے بعد تربوز کھانے سے میاں، بیوی سمیت 2 بچیاں جاں بحق
گھر داماد نے 6لاکھ کی خاطر ساس کے ٹکڑے کر ڈالے
شعیب ملک کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے جم کے اوقات میں نرمی کرنے کی اپیل
ملتان میں بارش،موسم خوشگوار ہو گیا
وفاقی آئینی عدالت کا حکومت کو ریلیف، پاسپورٹ رولز بحال
پاکستان میں سیٹلائٹ انٹرنیٹ کی منظوری آخری مرحلے میں داخل
اداکارہ میرا کے والد کو شدید ہارٹ اٹیک ، حالت تشویشناک
ہر شہری کا شناختی کارڈ ہی اس کا ہیلتھ کارڈ ہے:وزیراعلیٰ بلوچستان کا اعلان
کراچی گرم موسم کی لپیٹ میں ، شہری خود کو کیسے محفوظ رکھیں؟





