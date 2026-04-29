سگنل اور ٹریفک جام کا جھنجھٹ ختم، الیکٹرک ایئر ٹیکسی کی کامیاب اڑان (ویڈیو)

امریکا (29 اپریل 2026): اب مصروف سڑکوں پر نہ سگنل کی رکاوٹ نہ ٹریفک جان کا جھنجھٹ ایئر ٹیکسی گھنٹوں کا سفر منٹوں میں تبدیل کر دیا۔

دنیا بھر میں لوگوں کو ٹریفک جام کا سامنا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر ان کا مقررہ وقت پر مطوبہ مقام پر پہنچنا دشوار بن جاتا ہے۔ تاہم اب الیکٹرک فلائنگ ٹیکسی کی کامیاب اڑان نے یہ مشکل آسان کر دی ہے۔

نیویارک میں فلائنگ ٹیکسی کی اڑان کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ سگنل اور ٹریفک جام کے جھنجھٹ سے آزاد الیکٹرک ایئر ٹیکسی نے مین ہٹن سے جان ایف کینیڈی انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک فضا میں سفر کیا۔

مین ہٹن سے ایئرپورٹ تک ایئر ٹیکسی نے صرف سات سے 10 منٹ میں سفر مکمل کیا، جو سڑک کے ذریعہ گاڑی یا ٹیکسی سے عموماً 45 منٹ سے ایک گھنٹے کا وقت لے لیتا ہے۔

فضائی ٹیکسی ایک جدید قسم کا چھوٹا الیکٹرک طیارہ ہے، جو ہیلی کاپٹر کی طرح ٹیک آف اور لینڈ کر سکتا ہے۔ یہ مکمل طور پر بجلی پر چلتا ہے۔ ایئر ٹیکسی میں بیک وقت چار مسافروں کے بیٹھے کی گنجائش ہے۔

ایک آل الیکٹرک ہوائی جہاز نے مین ہٹن سے جان ایف کینیڈی انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک نمائشی پروازیں اڑائی ہیں، جس کی آپریٹر کو امید ہے کہ یہ دنیا بھر کے مقامات پر روزمرہ کا واقعہ بن جائے گا۔


اہم خبریں
پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر حکومتی پالیسی بالکل غلط ہے، شاہد خاقان
روزگار کے بہترین مواقع : پاکستانی ان 10 ممالک میں سے انتخاب کریں
سندھ بھر میں بورڈز امتحانات میں میگا کرپشن کا انکشاف، بھاری رقوم کے عوض ہزاروں طلبہ کے نتائج تبدیل
سونے کی قیمت میں مسلسل دوسرے روز کمی، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟
بورڈز نے نہم کے سالانہ امتحان 2027کیلئے رجسٹریشن کا شیڈول جاری کر دیا
صحت سینٹرل ڈرگز لیبارٹری کراچی کو WHO پری کوالیفیکیشن حاصل
مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ داخل،2 سے 5 مئی تک شہر میں آندھی اور بارش کا امکان
علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر نیا ٹرمینل تکمیل کے آخری مراحل میں داخل
سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی، موسم خوشگوار، آج بھی بارش کا امکان
“اس نے میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا”، ساس کے ہاتھوں سابق ملکہ حسن کا قتل
لیپ ٹاپ کی رفتار تیز رکھنے کے پانچ طریقے
لاہور میں سیاحت و سرمایہ کاری کا بڑا ایونٹ سج گیا
ملک میں 84 ہزار ایچ آئی وی کیسز، علاج کیلئے مختص فنڈز کے استعمال پر وزیر صحت کو تشویش
اورکزئی طوفانی بارش کا قہر، درجنوں دکانیں، گاڑیاں اور گھر لمحوں میں پانی کی نذر
مئی 2026 پاکستانیوں کے لئے تعطیلات سے بھرپور مہینہ
بشریٰ بی بی کی متاثرہ آنکھ کے معائنے کیلئے ڈاکٹرز جیل پہنچ گئے





