واٹس ایپ ہیکنگ، 66 بزرگ سے ہزاروں ڈالرز کا فراڈ

سنگاپور سٹی (29 اپریل 2026): سنگاپور میں سائبر کرائم کی ایک تشویشناک لہر سامنے آئی ہے جس میں ہیکرز نے 66 سالہ بزرگ شہری کا واٹس ایپ اکاؤنٹ ہیک کر کے ان کے دوستوں اور رشتہ داروں سے ہزاروں روپے بٹور لئے۔
غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق لو چانگ منگ نامی بزرگ شہری اس وقت دھوکہ دہی کا شکار ہوئے جب ہیکرز نے ان کے ایک دیرینہ دوست کا اکاؤنٹ استعمال کرتے ہوئے ان سے رابطہ کیا۔
رپورٹس کے مطابق لو چانگ منگ کو اپنے 20 سالہ پرانے دوست کے نمبر سے پیغام موصول ہوا جس میں 1,000 سنگاپور ڈالرز ادھار مانگے گئے تھے۔
لو چانگ کو شک محسوس ہوا کیونکہ ان کا دوست کبھی پیسے ادھار نہیں لیتا تھا۔ فون کال پر پتہ چلا کہ دوست کا اکاؤنٹ ہیک ہو چکا ہے۔
ایک ہفتے بعد اسی دوست کے نمبر سے صبح 6 بجے دوبارہ پیغام آیا جس میں ایک ‘ون ٹائم پاس ورڈ’ (OTP) طلب کیا گیا۔ لو چانگ منگ نے یہ سمجھ کر کہ یہ ان کے دوست کو اپنا اکاؤنٹ بحال کرنے کے لیے چاہیے ہوگا، کوڈ بھیج دیا۔
جیسے ہی لو نے او ٹی پی (OTP) شیئر کیا، ان کا اپنا اکاؤنٹ بھی ہیکرز کے قبضے میں چلا گیا۔ ہیکرز نے ان کے اکاؤنٹ سے ان تمام دوستوں کو نشانہ بنایا جو روزانہ ‘گڈ مارننگ’ کے پیغامات بھیجتے تھے۔
رپورٹ کے مطابق اب تک 4 افراد کے اکاؤنٹس ہیک کیے جا چکے ہیں جبکہ مجموعی طور پر 3,000 سنگاپور ڈالرز سے زائد کی رقم لوٹی جا چکی ہے۔
متاثرہ شہری نے واقعے کی اطلاع فوری طور پر پولیس کو دے دی ہے۔ حکام نے شہریوں کو متنبہ کیا ہے کہ کبھی بھی اپنا OTP یا تصدیقی کوڈ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے وہ کتنا ہی قریبی دوست کیوں نہ ہو۔
اگر کوئی دوست یا رشتہ دار اچانک پیسوں کا مطالبہ کرے تو میسج کے بجائے براہ راست فون کال کر کے تصدیق کریں۔