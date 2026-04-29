آئی فون 14 مکمل سیریز کیلیے نیا پی ٹی اے ٹیکس کتنا ہے؟

اسلام آباد (29 اپریل 2026): پی ٹی اے نے اپریل 2026 تک آئی فون 14 سیریز کے درآمدی موبائل فونز کی رجسٹریشن کے لیے ٹیکسز میں ترمیم کی ہے۔

ٹیکس کی یہ نئی شرحیں قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پر موبائل رجسٹریشن کرانے والے دونوں صارفین پر لاگو ہوں گی۔

آئی فون 14 رجسٹر کرنے والے صارفین کے لیے نیا ٹیکس 30,321 روپے مقرر کیا گیا ہے جب کہ پاسپورٹ استعمال کرنے والے اب 27,860 روپے ادا کریں گے۔

آئی فون 14 پرو رجسٹریشن کے لیے قومی شناختی کارڈ پر 34,101 روپے اور پاسپورٹ کے ساتھ لانے پر 31,640 روپے کا ٹیکس عائد کیا جائے گا۔

پریمیم آئی فون 14 پرو میکس کو قومی شناختی کارڈ پر رجسٹریشن کرانے والے صارفین سے 48,235 روپے جب کہ پاسپورٹ رکھنے والے صارفین پر 42,615 روپے ٹیکس لاگو ہوگا۔

اس ماہ کے شروع میں، ایف بی آر کے ڈائریکٹوریٹ جنرل آف کسٹمز ویلیوایشن نے پرانے اور استعمال شدہ موبائل فونز کے 62 ماڈلز کی کسٹم ویلیو میں اضافہ کیا تھا۔ پریمیم ماڈلز، جیسے کہ آئی فون 15 پرو میکس اور آئی فون 14 پرو میکس بھی اس فہرست میں شامل ہیں۔

واضح رہے کہ پاکستان میں موبائل فونز کی رجسٹریشن کے لیے ٹیکس کا تعین پی ٹی اے خود نہیں کرتا بلکہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) ڈیوائسز کی امریکی ڈالر میں درآمدی قیمت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔


