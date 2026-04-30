سری لنکا، حکومت نے عارضی طور پر کرکٹ بورڈ کا کنٹرول سنبھال لیا

سری لنکا میں حکومت نے کرکٹ بورڈ کا کنٹرول سنبھال لیا
Sri Lanka Cricket کے معاملات میں مبینہ بدانتظامی اور تنازعات کے بعد Sri Lankan Government نے عارضی طور پر بورڈ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ حکام کے مطابق یہ اقدام شفافیت، مالی معاملات کی جانچ اور کھیل کے انتظامی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔
رپورٹس کے مطابق عبوری انتظامیہ مقرر کیے جانے کا امکان ہے جو بورڈ کے معاملات کو سنبھالے گی اور ضروری اصلاحات متعارف کروائے گی۔ اس فیصلے پر کھیلوں کے حلقوں میں ملا جلا ردعمل سامنے آ رہا ہے، جبکہ شائقین کرکٹ صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔