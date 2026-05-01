یوٹیوب کا ایسا فیچر اب تمام صارفین کو دستیاب جسے اب تک ماہانہ فیس ادا کرکے ہی استعمال کیا جاسکتا تھا

بیشتر افراد جب موبائل فون پر انٹرنیٹ پر کچھ اور کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے یوٹیوب کی ویڈیو دیکھنا مشکل ہوتا ہے۔

کام کرنے کے دوران آپ کسی ویڈیو کو دیکھ یا سن نہیں سکتے، جیسا کمپیوٹر براؤزر پر ممکن ہوتا ہے۔

پکچر ان پکچر موڈ یوٹیوب کے ویب ورژن میں تو یہ فیچر مفت صارفین کو کافی عرصے سے دستیاب ہے مگر موبائل ایپ پر یہ سہولت اب تک ماہانہ فیس ادا کرنے والے افراد کو ہی دستیاب تھی۔

مگر اب یوٹیوب کی جانب سے اینڈرائیڈ اور آئی او ایس ڈیوائسز کے تمام صارفین کے لیے پکچر ان پکچر موڈ کا فیچر متعارف کرا دیا گیا ہے۔

 

 

اسے کچھ سال قبل یوٹیوب پریمیئم صارفین کے لیے متعارف کرایا گیا تھا اور اب تمام مفت صارفین کو اس تک رسائی دی جا رہی ہے۔

کمپنی کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ پکچر ان پکچر موڈ دنیا بھر کے صارفین کے لیے متعارف کرایا جا رہا ہے اور یہ فیچر اب پریمیئم صارفین تک محدود نہیں رہے گا۔

یوٹیوب کے مطابق یہ فیچر آنے والے مہینوں میں بتدریج تمام افراد کو دستیاب ہوگا۔

مگر جب بھی یہ دستیاب ہوگا تو آپ یوٹیوب ایپ سے باہر نکل کر کسی اور ایپ کو استعمال کرتے ہوئے بھی ویڈیو کو دیکھ سکیں گے۔

اس فیچر کو استعمال کرنے کے لیے سوائپ اپ کرنا ہوگا یا ہوم بٹن کو دبا کر رکھنا ہوگا جس کے بعد ویڈیو منی پلیئر کی شکل میں اسکرین میں چلتی رہے گی۔

سپورٹ پیج میں یوٹیوب نے بتایا کہ اینڈرائیڈ اور آئی او ایس صارفین طویل ویڈیوز کو پکچر ان پکچر موڈ میں دیکھ سکیں گے، البتہ میوزک مواد پر یہ فیچر کام نہیں کرے گا۔

یوٹیوب پریمیئم صارفین ہر طرح کے مواد پر مبنی ویڈیوز کو پکچر ان پکچر موڈ میں دیکھ سکیں گے۔


اہم خبریں
مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل کی نئی قیمتوں کا اعلان
کراچی پولیس کی کارروائی، سویابین آئل چوری کرنیوالے 4 ملزمان رنگے ہاتھوں گرفتار
باقاعدگی سے نماز پڑھتی ہوں، غیرمسلم کے ساتھ شادی نہیں کرسکتی: بھارتی اداکارہ
فارن فنڈنگ کیس: عمران خان کے وکیل کا چیٹ جی پی ٹی کا حوالہ، چالان پھر پیش نہ ہوسکا
گوگل کروم میں سکیورٹی مسائل کو ختم کرنے کیلئے نئی اپ ڈیٹ جاری
پان، سگریٹ اور نسوار کی فروخت اور استعمال پر پابندی
کل سے پیٹرول پمپس پر پانچ دن کی ہڑتال سے متعلق پمپ مالکان کا بیان سامنے آگیا
رجب بٹ کی نامناسب ویڈیو پر رکن پنجاب اسمبلی حنا پرویز کی شدید تنقید، بے شرم کہہ دیا
موٹر سائیکل اور پبلک ٹرانسپورٹ کیلئے سبسڈی میں ایک ماہ کی توسیع کا فیصلہ
اےلیول حساب کا پیپرون لیک ہونے کی تحقیقات شروع
سی ایس ایس امتحان 2025 کے نتائج جاری
انڈین فلم فیسٹیول میں پاکستانی سینما کی دھوم
شوگر ملز ایکسپورٹ سبسڈی کیس، اپیل 7 مئی کو سماعت کے لیے مقرر
سعودی وزارتِ صحت کی عازمین حج کیلئے اہم ہدایات جاری
عیدالاضحیٰ کب ہوگی؟ رویتِ ہلال ریسرچ کونسل کی اہم پیشگوئی سامنے آگئی
حکومت کا عام تعطیل کا اعلان، ملازمین کو 3 روزہ چھٹیاں ملیں گی!





دلچسپ و عجیب
کتوں کے دماغ پر کی گئی تحقیق کے نتائج نے سب کو حیران کر دیا
107 سالہ خاتون اچھی صحت کے باعث انٹرنیٹ پر وائرل
امریکہ میں دو رنگ والا نایاب جھینگا دریافت
امریکا: رفتار کی حد ’17.3‘ میل فی گھنٹہ! لیکن کیوں؟
اچانک پڑٖنے والے پراسرار گڑھے، کیا خلائی مخلوق زمین پر آگئی؟
مگرمچھوں سے بھرے دریا میں 55 کلومیٹر تک تیر کر عالمی ریکارڈ قائم کرنیوالا فرد
پانچ غباروں کو طویل مدت تک ہوا میں اچھالنے کا انوکھا ریکارڈ
مئی میں بلیو مون کا نظارہ کب ہوگا؟
