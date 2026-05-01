یوٹیوب کا ایسا فیچر اب تمام صارفین کو دستیاب جسے اب تک ماہانہ فیس ادا کرکے ہی استعمال کیا جاسکتا تھا

بیشتر افراد جب موبائل فون پر انٹرنیٹ پر کچھ اور کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے یوٹیوب کی ویڈیو دیکھنا مشکل ہوتا ہے۔
کام کرنے کے دوران آپ کسی ویڈیو کو دیکھ یا سن نہیں سکتے، جیسا کمپیوٹر براؤزر پر ممکن ہوتا ہے۔
پکچر ان پکچر موڈ یوٹیوب کے ویب ورژن میں تو یہ فیچر مفت صارفین کو کافی عرصے سے دستیاب ہے مگر موبائل ایپ پر یہ سہولت اب تک ماہانہ فیس ادا کرنے والے افراد کو ہی دستیاب تھی۔
مگر اب یوٹیوب کی جانب سے اینڈرائیڈ اور آئی او ایس ڈیوائسز کے تمام صارفین کے لیے پکچر ان پکچر موڈ کا فیچر متعارف کرا دیا گیا ہے۔
اسے کچھ سال قبل یوٹیوب پریمیئم صارفین کے لیے متعارف کرایا گیا تھا اور اب تمام مفت صارفین کو اس تک رسائی دی جا رہی ہے۔
کمپنی کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ پکچر ان پکچر موڈ دنیا بھر کے صارفین کے لیے متعارف کرایا جا رہا ہے اور یہ فیچر اب پریمیئم صارفین تک محدود نہیں رہے گا۔
یوٹیوب کے مطابق یہ فیچر آنے والے مہینوں میں بتدریج تمام افراد کو دستیاب ہوگا۔
مگر جب بھی یہ دستیاب ہوگا تو آپ یوٹیوب ایپ سے باہر نکل کر کسی اور ایپ کو استعمال کرتے ہوئے بھی ویڈیو کو دیکھ سکیں گے۔
اس فیچر کو استعمال کرنے کے لیے سوائپ اپ کرنا ہوگا یا ہوم بٹن کو دبا کر رکھنا ہوگا جس کے بعد ویڈیو منی پلیئر کی شکل میں اسکرین میں چلتی رہے گی۔
سپورٹ پیج میں یوٹیوب نے بتایا کہ اینڈرائیڈ اور آئی او ایس صارفین طویل ویڈیوز کو پکچر ان پکچر موڈ میں دیکھ سکیں گے، البتہ میوزک مواد پر یہ فیچر کام نہیں کرے گا۔
یوٹیوب پریمیئم صارفین ہر طرح کے مواد پر مبنی ویڈیوز کو پکچر ان پکچر موڈ میں دیکھ سکیں گے۔