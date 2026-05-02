بابر اعظم کیا بطور کپتان پہلی بار ’پی ایس ایل‘ ٹرافی اٹھا سکیں گے؟

پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق ٹیسٹ کپتان بابر اعظم کیلئے بطور کپتان “ پی ایس ایل “ ٹرافی جیتنے کا پہلا اور سنہری موقع ہے۔
ان کی قیادت میں پشاور زلمی پہلی مرتبہ فائنل میں پہنچی ہے۔ دائیں ہاتھ کے بیٹر 2022 میں کراچی کنگز سے پشاور زلمی میں شامل ہوئے تھے اور 2016 میں بابر اعظم “ پی ایس ایل “ کا پہلا ایڈیشن مصباح الحق کی قیادت میں اسلام آباد یونائیٹڈ کیلئے کھیلے تھے جہاں انھیں صرف 2 میچ کھیلنے کا موقع مل سکا تھا۔
فائنل میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو ہرانے والی اسلام آباد یونائیٹڈ کا بابر اعظم حصہ نہ تھے۔2017 سے 2021 تک بابر اعظم کراچی کنگز کا حصہ رہے۔ 2020 میں کراچی کنگز نے عماد وسیم کی قیادت میں لاہور قلندرزکو نیشنل اسٹیڈیم میں شکست دے کر چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کیا تھا۔
فاتح کراچی کنگز کیلئے بابر اعظم نے 2020 میں 11 میچوں میں 132.53 کے اسٹرائیک ریٹ سے کھیلتے ہوئے 554رنز بنائے تھے۔ حالیہ “ پی ایس ایل “ میں بابر اعظم عمدہ فارم میں ہیں اور 10میچوں میں 146.26 کے اسٹرائیک ریٹ سے 588 رنز اسکور کر چکے ہیں۔