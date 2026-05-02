تازہ تر ین
کھیل

بابر اعظم کیا بطور کپتان پہلی بار ’پی ایس ایل‘ ٹرافی اٹھا سکیں گے؟

پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق ٹیسٹ کپتان بابر اعظم کیلئے بطور کپتان “ پی ایس ایل “ ٹرافی جیتنے کا پہلا اور سنہری موقع ہے۔

ان کی قیادت میں پشاور زلمی پہلی مرتبہ فائنل میں پہنچی ہے۔ دائیں ہاتھ کے بیٹر 2022 میں کراچی کنگز سے پشاور زلمی میں شامل ہوئے تھے اور 2016 میں بابر اعظم “ پی ایس ایل “ کا پہلا ایڈیشن مصباح الحق کی قیادت میں اسلام آباد یونائیٹڈ کیلئے کھیلے تھے جہاں انھیں صرف 2 میچ کھیلنے کا موقع مل سکا تھا۔

فائنل میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو ہرانے والی اسلام آباد یونائیٹڈ کا بابر اعظم حصہ نہ تھے۔2017 سے 2021 تک بابر اعظم کراچی کنگز کا حصہ رہے۔ 2020 میں کراچی کنگز نے عماد وسیم کی قیادت میں لاہور قلندرزکو نیشنل اسٹیڈیم میں شکست دے کر چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کیا تھا۔

فاتح کراچی کنگز کیلئے بابر اعظم نے 2020 میں 11 میچوں میں 132.53 کے اسٹرائیک ریٹ سے کھیلتے ہوئے 554رنز بنائے تھے۔ حالیہ “ پی ایس ایل “ میں بابر اعظم عمدہ فارم میں ہیں اور 10میچوں میں 146.26 کے اسٹرائیک ریٹ سے 588 رنز اسکور کر چکے ہیں۔


اہم خبریں
آزادکشمیر: درجہ حرارت میں اضافے سے برف تیزی سے پگھلنے لگی، دریاؤں اور ندی نالوں میں اچانک طغیانی کا خطرہ
کراچی میں درجہ حرارت 38.5 ڈگری ریکارڈ،کل سےگرمی کی شدت میں مزید اضافےکا امکان
پنجاب کے طلبا کیلئے انٹرن شپ پروگرام کا آغاز
بشریٰ بی بی سے ملاقات کیلئے بیٹی کی سپرنٹنڈنٹ جیل کے نام تحریری درخواست
کراچی کی مصروف ترین شارع فیصل پر گاڑیوں کے لیے نئی حد رفتار مقرر
میرے ایک میسج نے ایک عورت ذات کو مشہور کردیا، رجب بٹ کا لاریب ملک پر طنز
پاکستان میں عیدالاضحیٰ کب ہوگی؟ ممکنہ تاریخ سامنے آگئی
نیلا گنبد انڈر گراؤنڈ پارکنگ منصوبہ، 80 فیصد تعمیراتی کام مکمل
اسلام آباد میں رواں برس اب تک کتنے سرچ آپریشنز ہوئے؟ تفصیلات سامنے آگئیں
عید الاضحیٰ؛عارضی مکینیکل جھولوں کی تنصیب پر پابندی عائد
لاہور میں فائرنگ کا افسوسناک واقعہ، خاتون اور 2 بچے قتل، ملزم نے خودکشی کر لی
ایئربلیو نے لاہور سے باکو کیلئے پروازوں کا آغاز کردیا
ایک لیٹر پیٹرول پر 153 اور ہائی اسپیڈ ڈیزل پر 116 روپے ٹیکسز اور منافع جات کی وصولی کا انکشاف
لاہور میں گلبرگ کالج کی طالبہ پراسرار طور پر لاپتہ
تنخواہوں میں 7اورپنشن میں5فیصداضافے کاامکان
2سے 4 مئی کے دوران تیز ہواؤں اور گرج چمک کیساتھ بارشوں کی پیشگوئی





دلچسپ و عجیب
چین نے بانس کی شکل میں اس کا قدرتی حل دریافت کرلیا
فری فال میں تیز ترین روبک کیوب حل کرنیکا ریکارڈ
کتوں کے دماغ پر کی گئی تحقیق کے نتائج نے سب کو حیران کر دیا
107 سالہ خاتون اچھی صحت کے باعث انٹرنیٹ پر وائرل
امریکہ میں دو رنگ والا نایاب جھینگا دریافت
امریکا: رفتار کی حد ’17.3‘ میل فی گھنٹہ! لیکن کیوں؟
اچانک پڑٖنے والے پراسرار گڑھے، کیا خلائی مخلوق زمین پر آگئی؟
مگرمچھوں سے بھرے دریا میں 55 کلومیٹر تک تیر کر عالمی ریکارڈ قائم کرنیوالا فرد
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain