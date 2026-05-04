واٹس ایپ کا آنے والا نیا ڈیزائن سب کو چونکا دے گا!

(4 مئی 2026): سماجی رابطوں کے لیے سب سے مشہور ایپ واٹس ایپ کا آنے والا ڈیزائن سب کو حیران کر دے گا۔
سوشل میڈیا کی دنیا میں واٹس ایپ سماجی رابطوں کے لیے اپنے آسان استعمال کے باعث سب سے مقبول ایپ مانی جاتی ہے۔ اب اس ایپ کو نئے ڈیزائن میں دنیا کے سامنے لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
ایپل کمپنی نے اپنے حالیہ iOS کے ساتھ مائع گلاس ڈیزائن کی زبان میں اس کا استعمال شروع کیا ہے اور صارفین کو مرکزی چیٹ اسکرین کے ساتھ ساتھ چھوٹے UI عناصر کو دوبارہ ڈیزائن کرنے کی اطلاع دینا شروع کر دی ہے۔
تاہم، WABetaInfo کی ایک نئی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ واٹس ایپ ایک نئے ڈیزائن کردہ ان چیٹ انٹرفیس کو جاری کرنے کے لیے تقریباً تیار ہے۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تبدیلیاں بیٹا صارفین کے لیے بھی دستیاب نہیں ہیں، لیکن WABetaInfo نئے انٹرفیس کو چالو کرنے میں کامیاب ہوگیا جس میں اب ایک فلوٹنگ چیٹ بار اور ایک شفاف نیویگیشن بار شامل ہے۔
اگرچہ، ایسا لگتا ہے کہ میٹا نئے ڈیزائن کی ریلیز کے لیے بہت پر سکون انداز اختیار کر رہا ہے۔ بہت سے صارفین کو ابھی تک دوبارہ ڈیزائن کردہ UI عناصر موصول نہیں ہوئے ہیں، لہذا غالب امکان ہے کہ اس ڈیزائن کو دیکھنے میں اور بھی زیادہ وقت لگے گا۔
واضح رہے کہ سال 2025 کے آخری ایام میں میٹا نے واٹس ایپ کے بیٹا ورژن میں مستقبل میں آنے والے ڈیزائن میں تبدیلی کا اشارہ دیا تھا۔