دنیا کا وہ ملک جہاں اے آئی کو جواز بناکر ملازمین کو فارغ کرنا غیر قانونی قرار دیدیا گیا

آرٹی فیشل انٹیلی جنس (اے آئی) ٹیکنالوجی میں پیشرفت کے باعث دنیا بھر میں کمپنیوں کی جانب سے ورکرز کو ملازمتوں سے فارغ کیا جا رہا ہے۔

مگر چین میں کمپنیوں کے لیے ملازمین کی جگہ اے آئی کو دینے کے عمل کو غیرقانونی قرار دے دیا گیا ہے۔

ہواگز کی ایک عدالت نے ایک مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ اے آئی کے باعث لوگوں کو ملازمتوں سے فارغ کرنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔

ہوانگزو چین کا وہ شہر ہے جسے اہم چینی اے آئی ہب قرار دیا جاتا ہے۔

عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ کمپنیوں کو ٹھوس قانونی بنیادوں پر ملازمین کو نکالنے کی اجازت دی جاسکتی ہے، اے آئی کے باعث نہیں جبکہ ملازمین کی تنخواہوں کو گھٹانا بھی قبول نہیں کیا جاسکتا۔

یہ مقدمہ ایک ٹیکنالوجی کمپنی سے تعلق رکھنے والے ملازم نے دائر کیا تھا جسے ملازمت سے نکال دیا گیا تھا جبکہ مناسب معاوضہ بھی نہیں دیا گیا تھا۔

مقدمے میں ان ورکرز کا حوالہ بھی دیا گیا تھا جن کو اے آئی کے باعث ملازمتوں سے محروم ہونا پڑا تھا۔

مقدمہ لڑنے والے ایک وکیل نے بتایا کہ یہ موجودہ اے آئی کے عہد کا بہت اہم مقدمہ ہے اور کمپنیوں کو سماجی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانا ہوگا۔

انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی میں ہونے والی پیشرفت کو واپس نہیں کیا جاسکتا مگر وہ قانونی دائرے سے باہر نہیں۔

عدالت نے اس بات پر بھی زور دیا کہ انسانی ملازمین کو بھی ٹیکنالوجی میں ہونے والی پیشرفت کو اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ موجودہ عہد کے تقاضوں کے مطابق تربیت حاصل کرسکیں۔


