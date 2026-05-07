ویرات کوہلی کے سابق ساتھی کرکٹر 36 سال کی عمر میں چل بسے

انڈیا کے سابق انڈر 19 کرکٹر اور  پنجاب سے تعلق رکھنے والے میڈیم فاسٹ بولر امن پریت سنگھ 36 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق کرکٹر کی موت کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہوسکی ہے، امن پریت سنگھ ویرات کوہلی کے انڈر 19 ٹیم کے ساتھی تھے جنہوں نے  پنجاب کے لیے چھ فرسٹ کلاس میچز کھیلے اور 11 وکٹیں حاصل کیں۔

وہ انڈین پریمیئر لیگ کے افتتاحی سیزن میں کنگز الیون پنجاب کا بھی حصہ تھے اور بعد میں پنجاب کی سینئر سلیکشن کمیٹی کے رکن کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے۔

اس کے علاوہ امن پریت سنگھ نے 2007 میں ہندوستان کے لیے پانچ یوتھ ون ڈے اور ایک یوتھ ٹیسٹ کھیلا تھا۔

کرکٹر کی موت پر سابق کرکٹر یووراج سنگھ نے بھی دکھ کا اظہار کیا اور ایکس پر ان کے لیے تعزیتی ٹوئٹ کی۔

اس کے علاوہ پنجاب کرکٹ ایسوسی ایشن نے بھی امن پریت کی موت پر گہرے غم کا اظہار کیا ہے۔


