اے آئی کا 10 منٹ استعمال بھی آپ کی سوچنے کی صلاحیت کو متاثر کرسکتا ہے، تحقیق

آرٹی فیشل انٹیلی جنس (اے آئی) کا استعمال کام کو کافی آسان بنا دیتا ہے، مگر یہ آپ کو ذہنی طور پر کند ذہن بنانے کا باعث بن سکتا ہے۔

یہ دعویٰ ایک نئی تحقیق میں سامنے آیا۔

کارنیگی میلون یونیورسٹی، میساچوسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، آکسفورڈ یونیورسٹی اور کیلیفورنیا یونیورسٹی کی مشترکہ تحقیق میں بتایا گیا کہ دن بھر میں کسی اے آئی چیٹ بوٹ کو محض 10 منٹ استعمال کرنے سے سوچنے اور مسائل حل کرنے کی صلاحیتوں پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

اس تحقیق میں شامل رضاکاروں کو ٹاسکس مکمل کرنے کے لیے دیے گئے، جس دوران کچھ افراد کو اے آئی اسسٹنٹ تک رسائی بھی دی گئی تاکہ وہ ٹاسک مکمل کرنے میں مدد فراہم کرسکے۔

تحقیق میں دریافت ہوا کہ جب اے آئی کی معاونت ان سے واپس لی گئی تو ان افراد کے غلط جواب دینے لگے یا انہوں نے ہار مان لی۔

آسان الفاظ سے جب اے آئی سے مدد نہیں ملتی تو لوگوں کے لیے سوچنا یا وہ کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔

محققین نے بتایا کہ نتائج کا مطلب یہ نہیں کہ تعلیمی اداروں یا دفاتر میں اے آئی پر پابندی عائد کر دی جائے، اس ٹیکنالوجی سے لوگوں کو اپنا کام بہتر انداز سے کرنے میں مدد ملتی ہے اور یہ واقعی قابل قدر ہے، مگر اس حوالے سے احتیاط کی ضرورت ہے کہ اے آئی کب اور کس قسم کی مدد فراہم کرسکتی ہے۔

انہوں نے مزید بتایا کہ اے آئی ٹولز کو اس طرح ری ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ محض جواب دینے کی بجائے کسی اچھے استاد کی طرح کام کرسکیں، تاہم ہم اسے سیکھ کر اس کے بغیر بھی اسے مکمل کرسکیں۔

ان کا کہنا تھا کہ براہ راست جواب دینے والے اے آئی سسٹمز کو مختلف بنانے کی ضرورت ہے۔

محققین کے مطابق نتائج سے واضح ہوتا ہے کہ مختصر وقت تک (10 منٹ) تک کسی کام کے لیے اے آئی سے مدد لینے سے ہی ذہنی کارکردگی پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

البتہ کسی وضاحت کے لیے اے آئی کو استعمال کرنے سے ذہن پر کوئی خاص منفی اثرات مرتب نہیں ہوتے۔

محققین نے بتایا کہ نتائج کافی حد تک تشویشناک ہیں کیونکہ مسائل حل کرنے کی صلاحیت نئی صلاحیتوں کو سیکھنے کے لیے اہم ہوتی ہے مگر جب کوئی فرد اے آئی اسسٹنٹس کے باعث ہار مان لیتا ہے تو ذہن متاثر ہوتا ہے۔


