وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے جارحیت کے لیے نہیں بلکہ ملک کے دفاع اور قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کا خواہاں ہے، تاہم ملکی خودمختاری اور دفاع پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان کی دفاعی صلاحیت خطے میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اہم ہے۔
پاکستان کے ایٹمی اثاثے جارحیت کے بجائے پاکستان کے دفاع کیلئے ہیں، وزیر اعظم
