علی خامنہ ای کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ، برطانوی اخبار کا دعویٰ

    برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے شہید رہنما سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔

    دی ٹیلی گراف کے مطابق آیت اللہ علی خامنہ ای کی نماز جنازہ تہران میں انتہائی سکیورٹی میں جمعرات کو ادا کی گئی۔ جس میں علی خامنہ ای کے اہلخانہ اور کچھ سرکاری عہدیداروں نے شرکت کی۔

    برطانوی اخبار کی اس خبر کی دیگر ذرائع سے تاحال تصدیق نہیں ہو سکی جبکہ ایران کی جانب سے بھی فی الحال کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا۔

     

    یاد رہے آیت اللہ خامنہ ای 28 فروری کو امریکا اور اسرائیل کے حملوں کے پہلے روز اپنے چند اہلِ خانہ سمیت شہید ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ ایران کے کئی اعلیٰ فوجی کمانڈرز اور مشیران بھی شہید ہوئے تھے۔

     

