روس کے کراسنودار علاقے میں ڈرون حملے کے بعد آئل ڈپو میں آگ بھڑک اٹھی۔

حکام کے مطابق روس کے جنوبی علاقے کراسنوڈار (Krasnodar) میں واقع ایک آئل ڈپو پر ڈرون کا ملبہ گرنے سے آگ لگ گئی۔ اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔
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مقام: یہ آگ کراسنوڈار کرائی خطے میں واقع گاؤں پولٹاوکسایا (Poltavskaya) میں لگی۔ یہ علاقہ روس کے زیرِ قبضہ کریمیا کے جزیرہ نما کے قریب واقع ہے۔
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جانی نقصان: مقامی ہنگامی خدمات اور علاقائی حکام نے ٹیلی گرام کے ذریعے تصدیق کی ہے کہ واقعے میں کوئی ہلاکت یا زخم نہیں آیا۔
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امدادی کارروائی: آگ پر قابو پانے کے لیے 32 ہنگامی امداد کاروں پر مشتمل ٹیم نے سات خصوصی گاڑیوں کی مدد سے کام کیا اور کامیابی سے آگ بجھائی۔
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سفر اور انفراسٹرکچر پر اثرات: حفاظتی اقدامات کے تحت حکام نے پولٹاوکسایا اور ٹروڈوبیلی کوفسکی (Trudobelikovsky) کو ملانے والی مقامی شاہراہ کو عارضی طور پر بند کر دیا۔ یہ سڑک اس اہم علاقائی راستے سے جڑتی ہے جو کیرچ اسٹریٹ پل (Kerch Strait bridge) کی طرف جاتا ہے، جو روسی سرزمین اور کریمیا کے درمیان سپلائی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔