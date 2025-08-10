تازہ تر ین
پاکستان اور امریکا کے درمیان تجارتی حجم میں 16فیصد اضافہ

اسلام آباد :  پاکستان اور امریکا کے درمیان 2 طرفہ تجارتی حجم میں 16 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔

ادارہ شماریات کی جانب سے جاری دستاویز  کے مطابق  گزشتہ مالی سال پاک امریکا دو طرفہ تجارتی حجم 7 ارب 59 کروڑ 80 لاکھ ڈالرز   جبکہ امریکا کی پاکستان کو درآمدات کا حجم ایک ارب 76 کروڑ 30 لاکھ ڈالرز  رہا۔

ادارہ شماریا ت کا بتانا ہے کہ پاکستان نے ایک سال میں امریکا کو 5 ارب 83 کروڑ ڈالرز کی اشیا برآمد کیں، اسی طرح  گزشتہ مالی سال پاکستان کی امریکاکو  برآمدات میں 10فیصد اضافہ ہوا۔

جاری دستاویزات کے مطابق  پاکستان کی امریکا سے درآمدات میں گزشتہ سال 40 فیصد اضافہ ہوا جبکہ ایک سال میں امریکاکے ساتھ پاکستان کا تجارتی سرپلس 4 ارب ڈالر سے زائد رہا۔

 ادارہ شماریات کا بتانا ہے کہ امریکا کے لیے بستر،  میز،  ٹوائلٹ اور کچن چادروں کی برآمدآت کا حجم 1.038 ارب ڈالرز  جبکہ امریکا کو مردانہ سوٹ، جیکٹ اور ٹراؤزر کی برآمدات 936 ملین ڈالرز رہیں، اسی طرح پاکستان نے امریکا کو 36 کروڑ 10 ڈالر کی ٹی شرٹس اور  31 کروڑ 20 لاکھ ڈالر ز کی جرسیاں اور پل اوورز  کی برآمدات کیں۔

جاری دستاویزات کے مطابق امریکا کو چمڑے کی مصنوعات کی برآمدات 16 کروڑ  50 لاکھ ڈالرز  رہیں جبکہ پاکستان نے امریکاکو 15کروڑ 70 ڈالر  مالیت کے خواتین کے ملبوسات بھی برآمد کیے۔

پاکستان کی امریکا سے درآمدات

ادارہ شماریات کی جانب سے جاری دستاویزات میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان نے امریکا سے سب سے زیادہ 39 کروڑ 30 لاکھ ڈالرزکی روئی درآمد کی، امریکاسے تقریباً 16 کروڑ  ڈالرز  کا لوہے اور اسٹیل کا اسکریپ منگوایا گیا جبکہ  13کروڑ 70لاکھ ڈالرز کی سویابین اور  5کروڑ 60لاکھ ڈالرزکا کوئلہ بھی درآمد کیا گیا۔

پاکستان نے امریکا سے  4 کروڑ ڈالرز کی کمپیوٹر مشینیں،   3 کروڑ 80 لاکھ ڈالر  کی پیٹرولیم آئل مصنوعات،  3 کروڑ  60 لاکھ ڈالر ز کے الیکٹرو میڈیکل آلات  درآمد کیے، اسی طرح امریکا سے خشک میوہ جات کی درآمدات کا حجم 3 کروڑ 30 لاکھ ڈالر رہا۔


