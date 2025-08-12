تازہ تر ین
بزنس

پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج بھی ریکارڈ قائم؛ انڈیکس نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا

کراچی:

پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج بھی ریکارڈ ساز تیزی دیکھی جا رہی ہے، جہاں ہنڈرڈ انڈیکس نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔

کاروباری ہفتے کے دوسرے روز (منگل کو) بھی بازارِ حصص میں زبردست تیزی دیکھی جا رہی ہے، جہاں کاروبار کا آغاز 687 پوائنٹس کی تیزی کے ساتھ ہوا، جس کے نتیجے میں کے ایس ای 100 انڈیکس بڑھ کر ایک لاکھ 47 ہزار 617 پوائنٹس کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔

بعد ازاں مارکیٹ پر تیزی کا غلبہ رہا اور انڈیکس مجموعی طور پر 915 پوائنٹس کی تیزی کے نتیجے میں ایک لاکھ 47 ہزار 845 پوائنٹس کی بلندی کو چھو گیا۔

واضح رہے کہ گزشتہ روز بھی کاروباری ہفتے کے آغاز پر پی ایس ایکس میں شاندار تیزی کا رجحان رہا تھا اور انڈیکس تاریخ ساز تیزی کے ساتھ ایک لاکھ 46 ہزار 929 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر بند ہوا تھا۔

گزشتہ ہفتے بھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی دیکھی گئی تھی اور پانچوں کاروباری دنوں میں بازارِ حصص میں انڈیکس نے بلندی کے نئے ریکارڈ رقم کیے تھے۔


