دھرنے کو بڑھا دیا ہے، جب تک مسئلے کا حل نہیں نکلتا تب تک ہم بیٹھے ہیں، علی امین گنڈاپور

اسلام آباد:

پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے رہنما اور خیبرپختونخوا کے سابق وزیراعلیٰ علی امین گنڈاپور نے عمران خان کی صحت کے بارے میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے علاج کے لیے اقدامات کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اس کے لیے دھرنے کو بڑھا دیا ہے جب تک مسئلے کا حل نہین نکلتا تب تک ہم بیٹھے ہیں۔

خیبر پختونخوا کے سابق وزیراعلیٰ علی امین گنڈاپور نے اسلام آباد میں خیبرپختونخوا ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا مطالبہ ایک ہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا علاج کیا جائے، ہم بانی پی ٹی آئی کے لیے بیٹھے ہیں اور بیٹھے رہیں گے۔

انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے دھرنے کو بڑھا بھی دیا ہے، ہمیں بانی پی ٹی آئی کی صحت کے بارے بتایا ہی نہیں گیا جبکہ میڈیا میں ذرائع سے خبر آنے کے بعد ہمیں پتا لگا ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ پمز کے ڈاکٹر نے بیان بھی دے دیا کہ علاج ہوگیا ہے، یہ منافقت ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، سلمان صفدر جیل گئے تب پتا لگا کہ بانی پی ٹی آئی کی صورت حال کافی خراب ہے۔

علی امین گنڈاپور نے کہا کہ جب تک مسئلے کا حل نہیں نکلتا تب تک ہم بیٹھے ہیں، ہمارا مطالبہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالج یا فیملی ممبر کی نگرانی میں علاج کروایا جائے۔

سابق وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا نے کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ جو علاج بانی پی ٹی آئی کو چاہیے وہ فراہم کیا جائے۔


