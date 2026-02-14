تازہ تر ین
اہم خبریں, کھیل

انگلینڈ نے اسکاٹ لینڈ کو با آسانی 5 وکٹوں سے مات دے دی

آئی سی سی مینز ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ میں انگلینڈ نے اسکاٹ لینڈ کو با آسانی 5 وکٹوں سے مات دے دی۔

کولکتہ میں کھیلے گئے گروپ سی کے میچ میں انگلینڈ نے ٹاس جیت کر اسکاٹ لینڈ کو بیٹنگ کی دعوت دی۔

اسکاٹ لینڈ کی ٹیم آخری اوور میں 152رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔ رچی برینگٹن نے 49 اور مائیکل جونز نے 33رنز بنائے۔

انگلینڈ کی جانب سے عادل راشد نے 3، جوفرا آرچر اور لیام ڈاؤسن نے 2، 2کھلاڑی آؤٹ کیے۔

جواب میں انگلینڈ نے 153 رنز کا ہدف با آسانی 19ویں اوورمیں 5وکٹ پرحاصل کرلیا۔ ٹام بینٹن نے 63رنزکی ناقابل شکست اننگز کھیلی، جیکب بیتھل نے32 رنز بنائے۔

یوں انگلینڈ نے اسکاٹ لینڈ کو شکست دے کر ایونٹ میں دوسری کامیابی حاصل کرلی۔ انگلش ٹیم گروپ سی میں 4 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہے


