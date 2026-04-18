نریندر مودی کی لیک ویڈیو کی حقیقت سامنے آگئی

نئی دہلی(18 اپریل 2026): سوشل میڈیا پر بھارتی وزیراعظم نریندر مودی سے مشابہہ شخص کی وائرل ویڈیو کی حقیقت سامنے آگئی۔
سوشل میڈیا پر ان دنوں ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی ایک خاتون سے چہرے کا مساج کروا رہے ہیں۔
اس مختصر ویڈیو کلپ کو مختلف پلیٹ فارمز پر گمراہ کن کیپشنز کے ساتھ شیئر کیا گیا، جس سے صارفین میں یہ تاثر پیدا ہوا کہ ویڈیو میں نظر آنے والا شخص واقعی نریندر مودی ہے۔
اس ویڈیو کو پھیلانے میں بعض معروف شخصیات اور سماجی کارکنوں نے بھی حصہ لیا، جن میں بھارتی پروفیسر مدھو کشور بھی شامل ہیں جنہوں نے اس کلپ کو اپنے اکاؤنٹ سے شیئر کیا۔
تاہم فیکٹ چیک سے یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ دعویٰ بالکل غلط ہے۔ ویڈیو میں نظر آنے والا شخص وزیراعظم مودی نہیں بلکہ ان سے مشابہت رکھنے والا ایک عام شہری ہے۔
ویڈیو میں نظر آنے والی خاتون کی شناخت انسٹاگرام انفلوئنسر “پردیپ کور ڈھلوں” کے نام سے ہوئی ہے، جنہوں نے یہ ویڈیو اپنے شوہر کے ساتھ بنائی تھی۔
خاتون نے واضح کیا ہے کہ ویڈیو میں ان کے شوہر موجود ہیں اور اسے محض تفریحی مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، جسے اب غلط رنگ دے کر وائرل کیا جا رہا ہے۔