طلبا کے لیے اہم خبر! میٹرک کے ملتوی ہونے والے پرچوں کی نئی تاریخ کا اعلان

راولپنڈی: میٹرک کے ملتوی شدہ پرچوں کی نئی تاریخ کا اعلان کردیا گیا ، امتحانات 2 مئی کو ہوں گے۔
تفصیلات کے مطابق تعلیمی بورڈ راولپنڈی نے میٹرک کے ملتوی ہونے والے امتحانات کے انعقاد کے لیے نئی تاریخ جاری کر دی، کنٹرولر امتحانات نے بتایا کہ اب یہ پرچے 2 مئی کو منعقد کیے جائیں گے۔
کنٹرولر امتحانات نے وضاحت کی ہے کہ امیدواروں کے امتحانات اسی رول نمبر کے تحت ہوں گے جو انہیں پہلے جاری کیے جا چکے ہیں۔
امتحانات پہلے سے الاٹ شدہ مراکز پر ہی لیے جائیں گے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔
تعلیمی بورڈ نے تمام امیدواروں اور امتحانی عملے کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ مقررہ وقت پر اپنی حاضری کو یقینی بنائیں۔
کنٹرولر امتحانات کا کہنا ہے کہ شفافیت اور نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔