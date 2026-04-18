تازہ تر ین
اہم خبریں

طلبا کے لیے اہم خبر! میٹرک کے ملتوی ہونے والے پرچوں کی نئی تاریخ کا اعلان

راولپنڈی: میٹرک کے ملتوی شدہ پرچوں کی نئی تاریخ کا اعلان کردیا گیا ، امتحانات 2 مئی کو ہوں گے۔

تفصیلات کے مطابق تعلیمی بورڈ راولپنڈی نے میٹرک کے ملتوی ہونے والے امتحانات کے انعقاد کے لیے نئی تاریخ جاری کر دی، کنٹرولر امتحانات نے بتایا کہ اب یہ پرچے 2 مئی کو منعقد کیے جائیں گے۔

کنٹرولر امتحانات نے وضاحت کی ہے کہ امیدواروں کے امتحانات اسی رول نمبر کے تحت ہوں گے جو انہیں پہلے جاری کیے جا چکے ہیں۔

امتحانات پہلے سے الاٹ شدہ مراکز پر ہی لیے جائیں گے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔

تعلیمی بورڈ نے تمام امیدواروں اور امتحانی عملے کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ مقررہ وقت پر اپنی حاضری کو یقینی بنائیں۔

کنٹرولر امتحانات کا کہنا ہے کہ شفافیت اور نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔


اہم خبریں
نریندر مودی کی لیک ویڈیو کی حقیقت سامنے آگئی
کرنسی اسمگلنگ کا انوکھا طریقہ! کھجور کے ڈبوں سے پونے 2 ارب کی ایرانی کرنسی برآمد
مظفرگڑھ: سفاک ملزمان نے گائے کی زبان کاٹ دی
بادامی باغ :لڑکے کیساتھ بدفعلی کی کوشش کرنیوالا ملزم گرفتار
لاہور میں پتنگوں کی بڑی ترسیل ناکام, 2 پتنگ ڈیلرز گرفتار
لاہورمیں گرمی کی شدت میں اضافہ، درجہ حرارت 37 ڈگری تک جانے کا امکان
معرکہ حق میں دشمن پاکستان کی طاقت اور ہنرمندی دیکھ کردنگ رہ گیا، ایئر چیف
سونے کی قیمتیں پھربے قابو،فی تولہ کتنے کاہوگیا؟
نقل کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے ، وزیر جامعات کا کورنگی میں امتحانی مرکز پر اچانک چھاپہ ، سخت ایکشن
کراچی: معمار موڑ پر مشکوک گاڑی روکنے والا پولیس اہلکار گاڑی کی ٹکر سے شہید
وزیراعظم نے ڈیزل کی قیمت میں 32.12 روپے کمی کی منظوری دیدی
حج آپریشن 2026؛پی آئی اے نےشیڈول جاری کردیا
امیر ترین شخص : گوتم اڈانی نے مکیش امبانی کو پیچھے چھوڑ دیا
ویرات کوہلی جرمن انفلوئنسر لزلیز کی تصاویر لائک کرکے پھنس گئے
بارشوں کا نیا سلسلہ، آندھی، گرج چمک، ژالہ باری اور برف باری کا امکان





دلچسپ و عجیب
چین نے 22 ہزار سے زائد ڈرونز ایک ساتھ اُڑا کر عالمی ریکارڈ بنالیا
کیا 30 سیکنڈ میں بتا سکتے ہیں کہ کس گلاس میں سب سے زیادہ جوس ہے؟
پارٹی کیلئے بچے کو تیار کرنیکا انوکھا انداز، ماں مشکل میں پھنس گئی
کینیڈا: یونیورسٹی کا 60 ویں سالگرہ پر انوکھا جشن
امریکا: 55 ٹی شرٹس پہن کر میراتھن میں دوڑنے کا ریکارڈ
مچھروں نے پہلی بار کب اور کس انسان کا خون پیا؟ نئی اور دلچسپ تحقیق
سمندر کی تہہ میں قدرتی لیبارٹری یا مستقبل کی فارمیسی؟ حیرت انگیز دریافت
چاند سے زمین کے طلوع ہونے کا نظارہ کیسا ہوتا ہے؟
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain