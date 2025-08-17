تازہ تر ین
اہم خبریں, پاکستان

پنجاب بھر میں شدید بارشوں کی پیشگوئی، پوٹھوہار ریجن میں فلیش فلڈنگ کا خدشہ

لاہور: پنجاب کے بیشتر اضلاع میں مزید بارشوں کی پیشگوئی کے ساتھ پوٹھوہار  ریجن میں فلیش فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔

ترجمان پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (پی ڈی ایم اے) کے مطابق آج سے پنجاب کے بیشتر اضلاع میں مون سون کے ساتویں اسپیل کے تحت شدید بارشوں کا امکان ہے، بارشوں کا یہ سلسلہ 23 اگست تک جاری رہ سکتا ہے۔

پی ڈی ایم اے کے ترجمان نے بتایا کہ راولپنڈی، مری، گلیات، جہلم، چکوال اور اٹک میں کلاؤڈ برسٹ کے خدشات ہیں جبکہ لاہور، شیخوپورہ، منڈی بہاؤالدین، گوجرانولہ، حافظ آباد، وزیر آباد، سیالکوٹ، نارووال، ساہیوال، جھنگ میں بھی شدید بارشیں متوقع ہیں۔

اس کے علاوہ ٹوبہ ٹیک سنگھ، ننکانہ صاحب، چنیوٹ، فیصل آباد، اوکاڑہ، قصور، خوشاب، سرگودھا، بھکر، بہاولپور، میانوالی، بہاولنگر، ڈی جی خان، ملتان، مظفرگڑھ، خانیوال، لودھراں، راجن پور، رحیم یار خان اور لیہ میں بھی بارش کا امکان ہے۔

نالہ لئی میں نہانے والوں کو گرفتار کرنے کا حکم

دوسری جانب پی ڈی ایم اے نے پوٹھوہار ریجن میں ممکنہ طوفانی بارشوں کے باعث فلیش فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا ہے، اور حکام نے راولپنڈی کے نالہ لئی میں نہانے والوں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی ہدایات کی ہے۔

ادھر اسلام آباد اور راولپنڈی میں تیز بارش کے باعث اربن فلڈنگ کے خطرے کے پیش نظر ریسکیو حکام کو الرٹ رہنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں، ریسکیو ورکرز کو نالہ لئی کے اطراف اور نشیبی علاقوں میں تعینات کر دیا گیا ہے۔

حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ والدین بچوں کو نالہ لئی اور بجلی کے کھمبوں کے پاس ہرگز جانے نہ دیں، اربن فلڈنگ سے قبل محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں، بارش کے دوران کمزور اور خستہ حال چھتوں کے نیچے نہ جائیں اور بارش کے دوران ندی نالوں کو عبور کرنے سے گریز کریں۔

بارشوں کے باعث دریاؤں کے بہاؤ میں اضافےکا خدشہ

ڈی جی پی ڈی ایم اے کے مطابق بالائی علاقوں میں بارشوں کے باعث دریاؤں کے بہاؤ میں اضافےکا خدشہ ہے، بارشوں کی وجہ سے دریائے سندھ، راوی، جہلم، ستلج اور چناب کے بہاؤ میں غیر معمولی اضافہ ہو سکتا ہے۔

ڈی جی پی ڈی ایم اے نے بتایا کہ کالا باغ ، چشمہ، تونسہ کے مقام پر درمیانے جبکہ تربیلا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے، دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا اور سلیمانکی کے مقام پر نچلے درجےکا سیلاب ہے۔


اہم خبریں
بھارت کی عالمی سطح پر ایک اور سُبکی، امریکا نے تجارتی مذاکرات منسوخ کر دیے
بھارت ٹوٹنے کے قریب؟ واشنگٹن میں خالصتان کے حق میں ریفرنڈم آج ہو گا
لودھراں؛ عوام ایکسپریس حادثے کا شکار، 6 بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں، مسافر جاں بحق
جنگلات کا رقبہ 18 فیصد کم ہوگیا، ماحول، معیشت اور قومی سلامتی خطرات سے دوچار
پنجاب بھر میں شدید بارشوں کی پیشگوئی، پوٹھوہار ریجن میں فلیش فلڈنگ کا خدشہ
حریت پسند کشمیری رہنما یاسین ملک کی بیٹی کا عالمی برادری سے والد کی جان بچانے کا مطالبہ
باجوڑ-دیر پُل کی تنصیب دوبارہ شروع
سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے: آرمی چیف
فوج کی کوئی دلچسپی نہیں کہ وہ دہشتگردی کے نام پر معصوم عوام کی جان لے، ڈی جی آئی ایس پی آر
حکومت کی جانب سے ملک بھر میں 911 ہیلپ لائن فوری طور پر فعال کر دی گئی
پاکستان کا نیا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ کامیابی سے مدار میں پہنچ گیا
ٹرمپ پیوٹن ملاقات: برف پگھلی لیکن روس یوکرین جنگ بندی نہ ہوسکی
پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب سے اموات 300 سے متجاوز، نقصان کے اعداد و شمار جاری
پاکستان نے’گریٹر اسرائیل’ اور فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی سازش مسترد کردی
پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح بلند، کئی مقامات پر نچلے درجے کا سیلاب
’حب الوطنی کو تماشہ بنایا جارہا ہے‘، خواتین فوجی افسران کی ’کون بنے گا کروڑ پتی‘ میں شرکت پر بھارتی بھڑک اٹھ





دلچسپ و عجیب
جرائم کی روک تھام کیلئے جنوبی کوریا میں ہولوگرافک پولیس تعینات
97 سالہ خاتون نے 250 دوڑوں میں اعزاز حاصل کیا
امریکا: لائبریری کو 82 برس بعد کتاب لوٹا دی گئی
‘سینگوں’ والے خرگوشوں سے لوگ خوفزدہ، مگر حقیقت کیا ہے؟
امریکا: لائبریری کو 82 برس بعد کتاب لوٹا دی گئی
منگنی کی انگوٹھی کے لیے پتھر ڈھونڈنے والی خاتون کو بیش بہا ہیرا مل گیا
ندا یاسر کے شو میں بشریٰ انصاری اور فیصل قریشی کی نامناسب گفتگو، صارفین برہم
ٹرینر کو پالتو وہیل نے ہلاک کردیا؛ وائرل ویڈیو کی حقیقت کیا ہے؟
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain