تازہ تر ین
بزنس

ٹیکسٹائل برآمدات میں اضافہ، بنگلہ دیش کی انڈسٹری بڑا چیلنج

عالمی تجارتی منظرنامہ تیزی سے تبدیل ہورہا ہے، جہاں ممالک کو امریکی ٹیرف میں اضافے کے بعد اپنی حکمت عملیوں پر ازسرنو غور کرنا پڑ رہا ہے۔

ایسے میں پاکستان اور امریکا کے درمیان نئے تجارتی معاہدے نے جنوبی ایشیائی تجارت کا توازن بدل کر رکھ دیا ہے۔ امریکا نے بھارتی مصنوعات پر 25 فیصد (ممکنہ طور پر 50 فیصد تک) جبکہ بنگلہ دیشی مصنوعات پر 20 فیصد اور پاکستانی مصنوعات پر 19 فیصد ٹیرف نافذکیا ہے۔

اس فیصلے سے پاکستان کو بھارت کے مقابلے میں واضح برتری حاصل ہوئی ہے، مگر بنگلہ دیش کے خلاف مقابلہ مزید سخت ہوگیا ہے، جنوری 2025 تک پاکستان کو بنگلہ دیش پر ٹیکسٹائل برآمدات میں 5 فیصد کا فائدہ تھا، جو اب گھٹ کر صرف 1 فیصد رہ گیا ہے، بنگلہ دیش کے بجلی اورگیس کے نرخ پاکستان کے مقابلے میں 60 فیصدکم ہیں، ۔

دوسری جانب بھارت کیلیے امریکی مارکیٹ تقریباً بند ہونے کے دہانے پر ہے۔ پاکستان کے پاس 6 فیصد ٹیرف برتری کا سنہری موقع موجود ہے کہ وہ بھارت کے 10 ارب ڈالر کے سالانہ ٹیکسٹائل برآمداتی حصے کو اپنی جانب موڑ لے.

بڑے امریکی خریدار جیسے کہ ٹارگٹ اور والمارٹ پہلے ہی اپنے سپلائرزکا دوبارہ جائزہ لے رہے ہیں، جبکہ پاکستانی برآمدکنندگان کو ریکارڈ تعداد میں نئی انکوائریز موصول ہو رہی ہیں۔

تاہم بنگلہ دیش کی بڑی اور منظم گارمنٹ انڈسٹری پاکستان کیلیے سب سے بڑا چیلنج بنتی جا رہی ہے، اسوقت بنگلہ دیش میں 41 لاکھ ٹیکسٹائل ورکرزکام کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان کی پوری برآمدات صرف 16 ارب ڈالر سالانہ ہیں.

دوسری جانب، بھارت کے برآمدکنندگان امریکی مارکیٹ سے باہر نہ ہونے کیلیے قیمتیں کم کرکے معمولی منافع پر مال فروخت کر رہے ہیں، صورتحال امریکی درآمدکنندگان کو بے پناہ فائدہ دے رہی ہے،کیونکہ تینوں ممالک کے درمیان مقابلے سے وہ بہتر قیمت، فوری ڈیلیوری اور اعلیٰ معیارکامطالبہ کر رہے ہیں۔


اہم خبریں
اسرائیلی آرمی چیف نے غزہ سٹی پر قبضے کے منصوبے کی منظوری دیدی
بھارت کی عالمی سطح پر ایک اور سُبکی، امریکا نے تجارتی مذاکرات منسوخ کر دیے
بھارت ٹوٹنے کے قریب؟ واشنگٹن میں خالصتان کے حق میں ریفرنڈم آج ہو گا
لودھراں: عوام ایکسپریس کے 6 بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں، متعدد جاں بحق
جنگلات کا رقبہ 18٪ کم، ماحول اور قومی سلامتی کو خطرہ
پنجاب: شدید بارشوں کی پیشگوئی، پوٹھوہار میں فلیش فلڈ کا خدشہ
حریت پسند کشمیری رہنما یاسین ملک کی بیٹی کا عالمی برادری سے والد کی جان بچانے کا مطالبہ
باجوڑ-دیر پُل کی تنصیب دوبارہ شروع
سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے: آرمی چیف
فوج کی کوئی دلچسپی نہیں کہ وہ دہشتگردی کے نام پر معصوم عوام کی جان لے، ڈی جی آئی ایس پی آر
حکومت کی جانب سے ملک بھر میں 911 ہیلپ لائن فوری طور پر فعال کر دی گئی
پاکستان کا نیا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ کامیابی سے مدار میں پہنچ گیا
ٹرمپ پیوٹن ملاقات: برف پگھلی لیکن روس یوکرین جنگ بندی نہ ہوسکی
پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب سے اموات 300 سے متجاوز، نقصان کے اعداد و شمار جاری
پاکستان نے’گریٹر اسرائیل’ اور فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی سازش مسترد کردی
پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح بلند، کئی مقامات پر نچلے درجے کا سیلاب





   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain