یکم جولائی سے پاسپورٹ گھروں تک پہنچیں گے، ہوم ڈیلیوری سروس مزید مؤثر بنانے کا فیصلہ

اسلام آباد، ڈائریکٹر جنرل امیگریشن اینڈ پاسپورٹس محمد علی رندھاوا نے عوامی سہولت کے لیے اہم اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یکم جولائی سے پاسپورٹ کی ہوم ڈیلیوری سروس کو مزید مؤثر اور فعال انداز میں نافذ کیا جائے گا، جس کے تحت شہریوں کو پاسپورٹ حاصل کرنے کیلئے دفاتر کے بار بار چکرنہیں لگانے پڑیں گے۔
ڈی جی امیگریشن نے پاسپورٹ دفاتر کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا اور وہاں موجود شہریوں سے براہ راست ملاقات کرکے ان کے مسائل اور شکایات سنے۔
اس موقع پر انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ عوام کو درپیش مشکلات فوری طور پر حل کی جائیں اور خدمات کے معیار کو مزید بہتر بنایا جائے۔
دورے کے دوران پاسپورٹ نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور شہریوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے اہم فیصلے بھی کیے گئے۔
محمد علی رندھاوا نے کہا کہ حکومت عوام کو جدید، تیز رفتار اور شفاف خدمات کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے، اسی مقصد کے تحت پاسپورٹ ہوم ڈیلیوری سروس کو مزید مؤثر بنایا جا رہا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ یکم جولائی سے ہوم ڈیلیوری کے نئے طریقہ کار کا باضابطہ نفاذ ہوگا، جس کے نتیجے میں درخواست دہندگان کو طویل قطاروں، غیر ضروری انتظار اور بار بار دفاتر کے چکر لگانے کی زحمت سے نجات ملے گی۔