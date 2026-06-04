صارفین کے تحفظ کیلئے واٹس ایپ میں ایک بہترین فیچر کا اضافہ

واٹس ایپ کی جانب سے ایک ایسا نیا فیچر متعارف کرایا جا رہا ہے جو صارفین کو ممکنہ فراڈ سے تحفظ فراہم کرے گا۔
واٹس ایپ کو متعدد افراد کی جانب سے فراڈ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
اس فیچر کو اسکام الرٹ کا نام دیا گیا ہے اور ابھی یہ بیٹا (beta) ورژن میں نظر آیا ہے۔
WABetaInfo کی رپورٹ کے مطابق واٹس ایپ کا مقصد کسی نامعلوم کانٹیکٹ کی جانب سے بھیجے گئے میسج کے بارے میں اضافی الرٹ فراہم کرنا ہے۔
اس طرح کے کیسز میں یہ انتباہ براہ راست چیٹ میں نظر آئے گا اور صارفین اس کے مطابق میسج پر ردعمل کا فیصلہ کرسکیں گے۔
یہ فیچر کسی فراڈ کی کوشش کے دوران خودکار مداخلت نہیں کرے گا بلکہ کسی ممکنہ خطرات کا تجزیہ کرنے کے حوالے سے تفصیلات فراہم کرے گا۔
صارفین فیصلہ کرسکیں گے کہ وہ میسج بھیجنے والے فرد کو بلاک کرکے اس کانٹیکٹ کو رپورٹ کریں یا چیٹ پر اعتماد کریں۔
رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ اس فیچر کا بنیادی مقصد کسی فراڈ میسج کے حوالے سے شروع میں خبردار کر دینا ہے۔
اس فیچر کے حوالے سے ایک اہم پہلو ڈیٹا ہینڈلنگ کا ہے اور رپورٹ کے مطابق کسی ممکنہ فراڈ میسج کا تجزیہ اسمارٹ فون کے اندر ہوگا اور اس کا مواد کمپنی کے سرورز میں منتقل نہیں کیا جائے گا۔
یعنی اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ میسجز کو اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کا تحفظ حاصل رہے۔
واٹس ایپ کی جانب سے اس طرح کی ٹیکنالوجی کا استعمال وائس میسجز کے ٹرانسکرپشن فیچر کے لیے بھی کیا جا رہا ہے۔
کمپنی کی جانب سے لوکل ایکٹیویٹی لاگز پر بھی کام کیا جا رہا ہے جس میں اسکام الرٹ کی تفصیلات موجود ہوں گی۔
رپورٹ کے مطابق یہ فیچر آپشنل ہوگا اور بائی ڈیفالٹ ڈس ایبل ہوگا اور صارفین کو خود اسے ان ایبل کرنا ہوگا۔
جیسا اوپر درج کیا جاچکا ہے کہ ابھی یہ فیچر بیٹا ورژن میں نظر آیا ہے تو اسے کب تک تمام صارفین کے لیے متعارف کرایا جائے گا، یہ کہنا ابھی مشکل ہے۔