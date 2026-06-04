کیا مومنہ اقبال برائیڈل میک اپ کے دوران سگریٹ نوشی کر رہی تھیں؟ سوشل میڈیا پر نئی بحث چھڑ گئی

پاکستانی اداکارہ مومنہ اقبال اور ان کے شوہر حمزہ حبیب کی شادی کی تقریبات کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں۔ مداحوں کی جانب سے نو بیاہتا جوڑے کو مبارکباد اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا جا رہا ہے۔
حال ہی میں مومنہ اقبال کی برائیڈل میک اوور کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگی جس کے بعد صارفین کے درمیان ایک نئی بحث چھڑ گئی۔ ویڈیو کے حوالے سے بعض سوشل میڈیا صارفین نے دعویٰ کیا کہ اداکارہ میک اپ کے دوران سگریٹ نوشی کرتی دکھائی دے رہی ہیں۔
ویڈیو وائرل ہونے کے بعد مختلف صارفین نے اس پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ کئی افراد نے اس معاملے کو اداکارہ کا ذاتی انتخاب قرار دیتے ہوئے کہا کہ کسی شخص کی نجی زندگی کے فیصلوں کو غیر ضروری تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔
ایک صارف نے تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ سگریٹ نوشی کسی خاتون کے کردار کا معیار نہیں البتہ اس کا اثر صحت پر ضرور پڑ سکتا ہے۔ جبکہ دیگر صارفین نے بھی اس معاملے کو ذاتی آزادی اور انفرادی انتخاب سے جوڑا۔
دوسری جانب متعدد سوشل میڈیا صارفین نے ویڈیو کی صداقت پر سوالات اٹھاتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یہ ممکنہ طور پر اے آئی سے تیار کردہ یا ایڈٹ شدہ ویڈیو ہو سکتی ہے۔ بعض صارفین کا کہنا تھا کہ جس چیز کو سگریٹ قرار دیا جا رہا ہے، درحقیقت وہ میک اپ کے دوران استعمال ہونے والا برش یا کوئی اور کاسمیٹک ٹول ہے۔ تاہم اس کی تصدیق نہیں ہو سکی جبکہ مومنہ اقبال کی جانب سے بھی تاحال کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا۔