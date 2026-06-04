پاکستان جیت کے لئے پر عزم 157 رنز کا حدف

کراچی / لاہور (اسپورٹس ڈیسک) — ایک سنسنی خیز مقابلے میں پاکستان کرکٹ ٹیم کو حریف ٹیم کی جانب سے 157 رنز کا ہدف ملا ہے، جس کے تعاقب کے لیے قومی ٹیم مکمل طور پر پرعزم نظر آ رہی ہے۔
میچ کے آغاز میں پاکستان کی بولنگ لائن نے شاندار کارکردگی دکھائی اور حریف ٹیم کو بڑے اسکور تک پہنچنے نہیں دیا۔ فاسٹ بولرز اور اسپنرز نے نپی تلی بولنگ کرتے ہوئے وکٹیں حاصل کیں، جس کی بدولت مخالف ٹیم 157 رنز تک محدود رہی۔
پاکستانی بیٹنگ لائن اپ کے سامنے اب ایک نسبتاً قابلِ حصول ہدف ہے، تاہم کوچنگ اسٹاف نے کھلاڑیوں کو محتاط آغاز اور ذمہ دارانہ بیٹنگ کی ہدایت دی ہے۔ اوپنرز سے امید کی جا رہی ہے کہ وہ مضبوط بنیاد فراہم کریں گے جبکہ مڈل آرڈر کو اسکور کو آسانی سے مکمل کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے۔
شائقین کرکٹ کو امید ہے کہ قومی ٹیم یہ ہدف حاصل کر کے کامیابی اپنے نام کرے گی اور سیریز یا میچ میں برتری حاصل کرے گی۔
میچ کے دوران اسٹیڈیم میں شاندار ماحول دیکھا جا رہا ہے اور شائقین پاکستان کی فتح کے لیے پرجوش ہیں۔
اب تمام نظریں پاکستانی بیٹنگ پر ہیں کہ آیا ٹیم ہدف حاصل کر پاتی ہے یا نہیں۔