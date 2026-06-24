اسرائیل کے وزیرِ دفاع کا کہنا ہے کہ امریکی مطالبے کے باوجود فوج لبنان سے واپس نہیں جائے گی
اسرائیل کے وزیرِ دفاع Israel Katz نے کہا ہے کہ امریکی مطالبے کے باوجود اسرائیلی فوج لبنان کے بعض علاقوں سے واپس نہیں جائے گی۔ ان کا مؤقف ہے کہ سرحدی علاقوں میں سیکیورٹی خطرات برقرار ہیں اور فوجی موجودگی اسرائیل کے دفاع کے لیے ضروری ہے۔
وزیرِ دفاع کے مطابق اسرائیل اپنی قومی سلامتی کو مدِنظر رکھتے ہوئے فیصلے کرے گا اور کسی بھی ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے اقدامات جاری رکھے گا۔ دوسری جانب اس بیان کے بعد خطے میں کشیدگی میں مزید اضافے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں، جبکہ بین الاقوامی سطح پر صورتحال پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔
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