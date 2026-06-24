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    ایرانی صدر پزشکیان کو پاکستان میں کارڈیک سرجری کی اعزازی فیلوشپ سے نواز دیا گیا

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    ایرانی صدر پزشکیان کو پاکستان میں کارڈیک سرجری کی اعزازی فیلوشپ سے نواز دیا گیا

    پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے Masoud Pezeshkian کو طبی شعبے میں خدمات کے اعتراف میں کارڈیک سرجری کی اعزازی فیلوشپ سے نواز دیا گیا۔ تقریب میں پاکستان اور ایران کے اعلیٰ حکام، ماہرینِ طب اور معزز شخصیات نے شرکت کی۔

    اعزازی فیلوشپ صدر پزشکیان کی طب کے شعبے سے وابستگی اور صحت کے میدان میں ان کی خدمات کے اعتراف میں دی گئی۔ اس موقع پر دونوں ممالک کے درمیان طبی تعلیم، تحقیق اور صحت کے شعبے میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا بھی اظہار کیا گیا۔

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