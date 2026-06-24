ریکارڈ گرمی نے فرانس میں بجلی کا بحران پیدا کر دیا

رانس میں جاری ریکارڈ توڑ ہیٹ ویو نے ملک کے توانائی نظام پر شدید دباؤ ڈال دیا ہے، جس کے باعث کئی علاقوں میں بجلی کی طلب میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ شدید گرمی کے دوران ایئر کنڈیشنرز اور کولنگ سسٹمز کے بڑھتے استعمال نے بجلی کے نیٹ ورک کو متاثر کیا ہے۔
توانائی حکام کے مطابق بجلی کی مسلسل بلند طلب کے پیش نظر ہنگامی اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ سپلائی برقرار رکھی جا سکے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یورپ میں بڑھتی ہوئی گرمی کی لہریں توانائی کے بنیادی ڈھانچے کے لیے ایک بڑا چیلنج بنتی جا رہی ہیں، جس سے مستقبل میں بجلی کی فراہمی اور قیمتوں پر بھی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔
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