شفا انٹرنیشنل نے ڈوئل JCI سرٹیفکیشن حاصل کر کے عالمی اعزاز اپنے نام کر لیا

شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل نے ایک عالمی سنگِ میل عبور کیا ہے، جس کے تحت وہ ‘ایکیوٹ اسکیمک اسٹروک’ (دماغی فالج) اور ‘ایکیوٹ کورونری سنڈروم’ (شدید ہارٹ اٹیک) دونوں کی دیکھ بھال کے لیے بیک وقت ‘جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل’ (JCI) کلینیکل کیئر پروگرام سرٹیفیکیشن حاصل کرنے والا دنیا کا واحد ہسپتال بن گیا ہے۔
یہ عالمی اعزاز ہنگامی ردعمل، تشخیص، علاج، بحالی اور مریضوں کی طویل مدتی دیکھ بھال کے سخت ترین جائزوں کے بعد دیا گیا ہے، جو ہسپتال میں مریضوں کے تحفظ اور معیاری صحت عامہ کے اعلیٰ ترین بین الاقوامی معیارات کی پاسداری کی تصدیق کرتا ہے۔
یہ پاکستان کے لیے بھی ایک منفرد اعزاز ہے، کیونکہ شفا ہسپتال ملک کی واحد طبی سہولت بن گئی ہے جس کے پاس فالج اور دل کی دیکھ بھال دونوں کی سرٹیفیکیشنز بیک وقت موجود ہیں۔ ہسپتال کی قیادت نے اسے ایک قابلِ فخر اور تاریخی کامیابی قرار دیا ہے۔