فرانس میں ڈی آر کانگو سے لوٹنے والے ڈاکٹر میں ایبولا کی تصدیق
فرانس میں جمہوریہ کانگو (DR Congo) سے واپس آنے والے ایک ڈاکٹر میں ایبولا وائرس کی تصدیق ہونے کے بعد صحت حکام الرٹ ہو گئے ہیں۔ مریض کو خصوصی طبی نگرانی میں رکھا گیا ہے جبکہ اس کے قریبی رابطوں کا سراغ لگانے اور طبی معائنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔
فرانسیسی حکام کے مطابق عوام کے لیے فوری خطرہ محدود ہے، تاہم احتیاطی تدابیر کے تحت نگرانی بڑھا دی گئی ہے۔ عالمی ادارۂ صحت کے رہنما اصولوں کے مطابق ممکنہ متاثرہ افراد کی اسکریننگ اور نگرانی جاری ہے تاکہ وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔