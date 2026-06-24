"ہم آپ کو کبھی مایوس نہیں کریں گے” وزیراعظم شہباز شریف کا ایران سے بھرپور یکجہتی اور حمایت کا اظہار

وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کے سفارتی کردار پر اعتماد کرنے پر ایرانی قیادت کا شکریہ ادا کیا اور اس بات کا اعادہ کیا کہ اسلام آباد پائیدار امن کے حصول تک ثالثی کی کوششیں جاری رکھے گا۔
ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ بات چیت کے دوران، انہوں نے پاکستان اور ایران کو ایسے برادر ممالک قرار دیا جو امن، استحکام اور علاقائی ترقی کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے مذاکرات کی راہ اپنانے پر ایرانی قیادت کو سراہا اور مذاکرات کی حمایت میں پاکستان کی سفارتی اور دفاعی قیادت کی خدمات کا اعتراف کیا۔
ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری، تعمیرِ نو اور وسیع تر علاقائی روابط میں تعاون بڑھانے پر بھی زور دیا گیا۔